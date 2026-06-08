Ремонт доріг: Кабмін виділив 3,5 мільярда на місцеві автошляхи

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 3,5 млрд грн обласним військовим адміністраціям.

Як повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, кошти спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Куди спрямують кошти

Фінансування передбачене для виконання невідкладних першочергових робіт у 23 областях.

Зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави.

"В умовах війни місцеві дороги є частиною стійкості країни. Вони потрібні для роботи громад, евакуації людей, перевезення гуманітарних вантажів, забезпечення оборонних потреб та стабільної логістики. Виділені кошти дозволять областям оперативно провести першочергові роботи на тих ділянках, де це найбільш необхідно", – прокоментував заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

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Ремонт доріг в Україні

На початку червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні на магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій. Було відремонтовано 14 млн кв. м дорожнього полотна – це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення.

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявляв, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.

Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.

Перед цим прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що в держбюджеті на 2026 рік на ремонт доріг передбачено 12,6 млрд грн, ще 10 млрд грн Кабінет Міністрів готовий виділити із резервного фонду держбюджету. Водночас ремонт прифронтових доріг цього року фінансуватимуть з бюджету Міністерства оборони.

До того голова Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

Ситуація з Дорожнім фондом

До того повідомлялося, що Кабінет Міністрів може передбачити в держбюджеті на 2027 рік збільшення фінансування на ремонт і утримання доріг шляхом створення Фонду військової логістики, який частково виконуватиме функції Дорожнього фонду.

Раніше голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин заявляв, що розраховує на часткове відновлення Дорожнього фонду в держбюджеті з 2027 року. За його словами, без стабільного фінансування через Дорожній фонд, який забезпечував планове утримання та розвиток дорожньої мережі, стан доріг суттєво погіршився.

Водночас у 2026 році на ремонт автошляхів потрібно до 52 млрд грн, і повністю забезпечити ці потреби, ймовірно, не вдасться, зазначав Сухомлин.