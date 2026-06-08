Майже 80% українського бізнесу є прибутковим: Які компанії заробляють найбільше?. ІНФОГРАФІКА

78% українських компаній, що потрапили до аналізу фінансової звітності за 2025 рік, завершили рік із прибутком ‒ це 173 510 підприємств. Ще 21% або 45 752 компанії зафіксували збитки, а 1% (3 005 компаній) завершили рік із нульовим фінансовим результатом.

Про це йдеться в аналізі "Опендатаботу".

Загалом фінансову звітність подали 429,8 тис. компаній. Для аналізу відібрали 222,3 тис. підприємств, які не мають статусу неприбуткових, мають ненульовий виторг, подали дані про чистий прибуток та належать до таких організаційно-правових форм: ТОВ, приватні підприємства, фермерські господарства, акціонерні товариства та дочірні компанії.

За розміром виторгу бізнес поділено на три групи: великий ‒ від 1 млрд грн, середній ‒ від 100 млн до 1 млрд грн, малий ‒ до 100 млн грн.

У якого бізнесу найбільші прибутки?

Найвищу частку прибуткових підприємств продемонстрував середній бізнес ‒ 89% компаній із цього сегмента. У великому бізнесі прибуток отримали 86% підприємств, тоді як у малому сегменті ‒ 77%.

Водночас за показником рентабельності продажів лідирує малий бізнес: у 50% компаній він перевищує 5%. У великого бізнесу половина прибуткових підприємств має рентабельність нижче 2,6%, а у середнього бізнесу цей показник не перевищує 3,85%.

Самі прибуткові компанії

Найбільший чистий прибуток за 2025 рік задекларувало "Укргідроенерго" ‒ 20,91 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли "Укрнафта" ‒ 16,05 млрд грн та "Енергоатом" ‒ 11,85 млрд грн.

До десятки компаній із найбільшим прибутком також потрапили "Оператор ГТС України", "Центренерго", "Рошен", УМЗ, "СКМ Фінанс", "Укрфінжитло" та "Д. Трейдінг".

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Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з Євросоюзом посилюють підтримку мікро-, малих і середніх підприємств, а також великих компаній в Україні з метою забезпечення доступу до фінансування в умовах війни, що триває.

У травні український бізнес утретє поспіль позитивно оцінив результати своєї економічної діяльності, зафіксувавши покращення показників як у місячному, так і в річному вимірі. Позитивні настрої підтримувалися стабільною ситуацією в енергетиці, надходженням міжнародної фінансової допомоги, пожвавленням споживчого попиту, поліпшенням інфляційних очікувань та сезонними факторами.