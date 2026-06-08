Енергопідтримка бізнесу та населення: Свириденко деталізувала умови урядових програм. ІНФОГРАФІКА

Наразі в Україні діють п’ять цільових урядових програм, у межах яких бізнес, громади та приватні домогосподарства можуть отримати фінансування для встановлення енергетичного обладнання.

Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко,

Кредити під 0% на генератори та обладнання для автономного живлення

Програма орієнтована на мікро-, малий і середній бізнес та дозволяє швидко придбати генератори й інше обладнання для автономного енергозабезпечення.

Максимальна сума кредиту становить до 10 млн грн строком до 3 років. Від старту програми вже видано понад 400 кредитів на суму більш як 620 млн грн.

Кредити за програмою "5-7-9%" на енергетичне обладнання

Передбачено фінансування до 250 млн грн для бізнесу та ОСББ на встановлення газотурбінних, газопоршневих, біогазових і когенераційних установок.

У межах програми вже оформлено 155 кредитів на понад 2,6 млрд грн.

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Власна генерація під 10% річних ‒ до 25 млн євро для бізнесу

Програма для середніх і великих підприємств, яка дає змогу залучати від 1 до 25 млн євро (для прифронтових регіонів ‒ від 500 тис. євро) на будівництво нових генеруючих потужностей, систем накопичення енергії, когенераційних установок, а також біоенергетичних проєктів.

Строк кредитування ‒ до 5 років, із пріоритетом для енергодефіцитних і прифронтових регіонів.

Енергопідтримка для ОСББ та ЖБК

Кредити від 0% до 7% річних на встановлення генераторів, сонячних електростанцій і теплових насосів для багатоквартирних будинків.

Держава компенсує до 70% вартості проєктів, максимальна сума кредиту ‒ до 3 млн грн. Уже видано 15 кредитів на суму понад 22 млн грн.

Енергопідтримка для домогосподарств

Кредити від 0% до 7% річних для власників приватних будинків і таунхаусів на придбання генераторів, акумуляторів або сонячних електростанцій.

Держава компенсує до 30% вартості проєкту, максимальна сума кредиту ‒ до 480 тис. грн. Уже оформлено майже 1200 кредитів на понад 420 млн грн.

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Нагадаємо, на початку червня в Україні розпочала роботу державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. В її межах підприємства можуть отримувати кредити на будівництво нових енергетичних потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки за рахунок держави.

Як повідомлялося, українські банки в межах спільного меморандуму щодо відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак російської федерації профінансували проєкти бізнесу та населення у 21 області України на суму 45,9 млрд грн.