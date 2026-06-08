Цифровізація вантажних перевезень: В Україні затвердили безперервне використання е-ТТН для бізнесу
Бізнес отримав можливість безперервного використання електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) після ухвалення відповідної постанови Кабінету міністрів, ініційованої Міністерством розвитку громад та територій.
Про це повідомляє преслужба Мінрозвитку.
Рішення фактично створює правову основу для повноцінного функціонування системи е-ТТН після завершення тестового етапу.
"Як і раніше, електронна форма ТТН є добровільною. Тобто бізнес замість паперової версії ТТН може використовувати електронну форму та спрощувати процеси документообігу у перевезеннях вантажів", ‒ пояснили у відомстві.
Наразі система е-ТТН уже працює та здатна обробляти до 800 електронних накладних за секунду. До промислового середовища підключено 7 операторів платформ електронного документообігу, ще 11 перебувають на етапі тестування та готуються до повноцінної інтеграції.
Запровадження е-ТТН дозволяє:
- підвищити прозорість ринку вантажних перевезень і зменшити корупційні ризики;
- спростити та знизити витрати бізнесу завдяки відмові від паперового документообігу;
- пришвидшити взаєморозрахунки між учасниками перевезень;
- посилити контроль за ваговими параметрами транспорту та сприяти збереженню дорожньої інфраструктури;
- забезпечити рівні конкурентні умови для перевізників;
- інтегрувати систему з державними інформаційними ресурсами та цифровими сервісами.
Постанова визначає:
- статус системи е-ТТН;
- коло учасників;
- порядок взаємодії між інформаційними системами;
- механізми контролю та функціонування цифрової екосистеми електронного документообігу у сфері внутрішніх вантажних перевезень.
Як повідомлялося, 21 квітня Міністерство розвитку громад та територій спільно з технічним адміністратором системи е-ТТН та за участі бізнесу завершили узгодження та впровадження актів коригування електронної товарно-транспортної накладної.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури планувало розпочати тестове впровадження е-ТТН з 1 квітня 2022 року, однак цей процес було призупинено через початок повномасштабного вторгнення.
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