Онлайн-експорт України: Які країни приносять найбільше грошей українському бізнесу?. ІНФОГРАФІКА

Український бізнес дедалі активніше виходить на міжнародні ринки, де іноземні клієнти вже формують помітну частку онлайн-доходів. Попри переважання внутрішніх платежів, транзакції з іноземних карток забезпечують значно вищий середній чек і становлять близько третини загального обороту.

Найбільше коштів українським компаніям надходить зі США, Польщі, Великої Британії та Німеччини, повідомляє Delo.ua з посиланням на дані WayForPay.

Онлайн-платежі в Україні: загальні показники

У 2025 році через українські картки було здійснено 20,5 млн транзакцій на суму 18,57 млрд грн. Це понад 90% усіх онлайн-операцій за кількістю.

Водночас міжнародні платежі поступово посилюють свою роль у структурі доходів українського бізнесу.

Іноземні клієнти витрачають більше

Середній чек при оплатах українськими картками у 2025 році становив близько 906 грн. Натомість транзакції з іноземних карток у середньому досягали 3279 грн.

Таким чином, іноземні покупці витрачають більш ніж у 3,5 раза більше за одну операцію. Саме це дозволяє міжнародним платежам формувати майже третину обороту, попри меншу кількість транзакцій.

Для бізнесу це означає, що вихід на зовнішні ринки може мати значно більший вплив на виручку, ніж розширення внутрішньої аудиторії.

Глобальні тренди e-commerce

Зростання частки міжнародних платежів відповідає світовим тенденціям розвитку електронної комерції. За оцінками аналітиків, транскордонна торгівля вже становить близько 20% глобального e-commerce і продовжує зростати.

Додатковим фактором є зміна споживчої поведінки: за даними DHL Cross-Border Buying Report, майже половина покупців у світі щонайменше раз на місяць замовляє товари за кордоном, а 16% роблять це щотижня або частіше.

Географія міжнародних платежів

У 2025 році найбільший обсяг онлайн-оплат українському бізнесу надійшов зі США ‒ понад 1,31 млрд грн. Друге місце посіла Польща з показником близько 947 млн грн.

До четвірки лідерів також увійшли Велика Британія та Німеччина. Така географія частково пояснюється значною українською діаспорою в цих країнах, а також високим рівнем розвитку цифрових платежів і e-commerce.

Ситуація у 2026 році

У 2026 році структура ключових ринків суттєво не змінилася. США, Польща, Велика Британія та Німеччина залишаються основними країнами за обсягами онлайн-оплат. Додатково активними ринками є Чехія, Канада, Ізраїль, Іспанія та Італія.

Роль міжнародних платежів

Міжнародні транзакції поступово перестають бути допоміжним каналом і перетворюються на окремий напрям розвитку українського бізнесу.

Йдеться не лише про продаж товарів, а й про експорт цифрових продуктів, онлайн-сервісів, консультацій та IT-рішень, що посилює позиції України на глобальному ринку e-commerce.

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Як повідомлялося, у 2025 році українці здійснили близько 196 млн онлайн-покупок на загальну суму приблизно 256 млрд грн, що на 7-10% більше порівняно з попереднім роком. Середній чек онлайн-замовлення становив близько 1320 грн.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року ТОП-10 онлайн-ритейлерів отримали майже 40 млрд грн виручки, з яких 30,2 млрд грн (76%) припадає на дві компанії, що входять до групи Rozetka.