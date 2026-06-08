Експорт агропродукції зростає: "Укрзалізниця" збільшила перевезення шроту та макухи на 16%

За січень-травень 2026 року "Укрзалізниця" збільшила експорт агропродукції, перевізши залізницею 1,29 млн тонн шротів і макухи.

Про це йшлося під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку 4 червня, повідомляє RAIL.insider.

У травні залізницею в експортному сполученні перевезено 247 тис. тонн макухи і шротів. Це на 3% більше, ніж у квітні.

Загалом за п’ять місяців поточного року експорт цієї продукції становив 1,29 млн тонн, що на 16% більше, ніж за аналогічний період торік.

Перевезення олії залізницею на експорт також демонструють позитивну динаміку. У травні транспортовано 133 600 тонн (на 7% менше, ніж у квітні), однак загальний обсяг за січень-травень склав 697 тис. тонн, що на 0,13% більше, ніж у 2025 році.

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Як повідомлялося, Україна має близько 8% світових запасів чорнозему, а агропродовольчий сектор забезпечує 17,5% ВВП країни. Водночас до 43% аграрного експорту досі постачається у вигляді сировини, через що значна частина доданої вартості не залишається в Україні.

Нагадаємо, Міністерство економіки України готується до нового маркетингового сезону експорту сої та ріпаку та впроваджує оновлений механізм підтвердження права на звільнення від сплати експортного мита.