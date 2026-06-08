Ринок іноземної валюти: Українці зменшують купівлі готівкового долара на користь євро

Обсяги купівлі населенням України іноземної валюти у травні 2026 року перевищили обсяги її продажу на $0,29 млрд. У квітні цей показник становив $0,37 млрд, а у травні 2025 року ‒ $0,28 млрд.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Національного банку.

Порівняно з квітнем купівля готівкової валюти зменшилася на $15,9 млн і становила $1 млрд 777,9 млн, тоді як продаж зріс на $64,0 млн ‒ до $1 млрд 489,7 млн.

Готівкові операції

У травні населення придбало готівкових доларів на $1 млрд 183,0 млн, що на $41,8 млн менше, ніж місяцем раніше, тоді як продаж збільшився на $71,5 млн ‒ до $1 млрд 120,7 млн.

Купівля готівкового євро у доларовому еквіваленті зросла на $29,4 млн і становила $536,8 млн, водночас продаж зменшився на $2,2 млн ‒ до $311,8 млн.

Безготівкові операції

У сегменті безготівкових валютних операцій клієнтів банків у травні зафіксовано зростання як купівлі, так і продажу: купівля збільшилася на $120,0 млн ‒ до $9 млрд 840,9 млн, продаж ‒ на $470,3 млн, до $7 млрд 609,2 млн.

Міжбанківський ринок у травні скоротився порівняно з квітнем майже на $176,0 млн і становив $7 млрд 109,4 млн.

У річному вимірі купівля безготівкової валюти клієнтами банків зросла на $1 млрд 287,6 млн, продаж ‒ на $1 млрд 14,6 млн, а обсяг міжбанківських операцій ‒ на $1 млрд 76,0 млн.

Валютні інтервенції НБУ

Чисті валютні інтервенції Національного банку України у травні скоротилися на $400,7 млн і становили $3 млрд 185,4 млн, однак перевищили показник травня 2025 року ‒ $2 млрд 923,3 млн.

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Нагадаємо, Національний банк оновив правила організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей в Україні для банків та юридичних осіб, які мають ліцензію на операції з готівкою та здійснюють інкасаційну діяльність (СІТ-компаній).

Як повідомлялося, 62% українців протягом останніх двох років не мали можливості робити заощадження. Водночас 13% відкладають гроші з кожної зарплати, а 25% роблять це час від часу, без регулярності.