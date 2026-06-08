В Україні зменшилася кількість людей, які відкладають гроші: Де українці зберігають заощадження?

Команда Rakuten Viber провела опитування, щоб з’ясувати, чи мають українці можливість робити заощадження протягом останніх двох років і яким способом вони зберігають кошти.

В опитуванні взяли участь близько 20 тис. користувачів, повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

Чи вдається українцям відкладати гроші?

Результати дослідження показали, що 62% українців не мали змоги робити заощадження протягом останніх двох років. Водночас 13% відкладають кошти з кожної зарплати, а 25% роблять це нерегулярно, без системи.

У порівнянні з опитуванням літа 2024 року частка тих, кому вдається заощаджувати, зменшилася на 6 відсоткових пунктів ‒ із 44% до 38%.

Відповіді на запитання "Чи робили ви заощадження протягом останніх двох років?" розподілилися так:

Ні, раніше вдавалося, але зараз такої можливості немає ‒ 33% (16% у 2024 році);

Так, намагаюся відкладати, але нерегулярно ‒ 25% (32% у 2024 році);

Ні, як раніше, так і зараз заощаджень немає ‒ 15% (21% у 2024 році);

Не лише не відкладаю, а й витрачаю раніше накопичене ‒ 14% (19% у 2024 році);

Так, відкладаю з кожної зарплати ‒ 13% (12% у 2024 році).

Де українці зберігають заощадження?

Ті, хто має можливість накопичувати кошти, найчастіше зберігають їх у готівці вдома ‒ 46% (53% у 2024 році). На банківських рахунках кошти тримають 13% опитаних (10% у 2024 році).

Відповіді на запитання "Де ви зберігаєте заощадження?" виглядають так:

готівка вдома ‒ 46% (53% у 2024 році);

рахунок у банку ‒ 13% (10% у 2024 році);

депозит у банку ‒ 9% (5% у 2024 році);

нерухомість ‒ 2% (1% у 2024 році);

криптовалюта ‒ 1% (2% у 2024 році);

цінні папери (облігації та інші) ‒ 1% (без змін);

дорогоцінні метали ‒ 1% (без змін);

зберігають у різних формах ‒ 13% (14% у 2024 році);

інше ‒ 14% (13% у 2024 році).

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Як повідомлялося, у Швеції та Угорщині домогосподарства заощаджують понад 10% своїх доходів, тоді як у США цей показник становить лише 4,9%.

У низці країн різниця ще більш відчутна: американці відкладають приблизно вдвічі менше, ніж домогосподарства Мексики, що пояснюється відмінностями у рівні цін та споживчих звичках між економіками.