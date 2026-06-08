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Новини банки
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В Україні зменшилася кількість людей, які відкладають гроші: Де українці зберігають заощадження?

В Україні зменшилася кількість людей, які відкладають гроші: Де українці зберігають заощадження?

Команда Rakuten Viber провела опитування, щоб з’ясувати, чи мають українці можливість робити заощадження протягом останніх двох років і яким способом вони зберігають кошти.

В опитуванні взяли участь близько 20 тис. користувачів, повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

Чи вдається українцям відкладати гроші?

Результати дослідження показали, що 62% українців не мали змоги робити заощадження протягом останніх двох років. Водночас 13% відкладають кошти з кожної зарплати, а 25% роблять це нерегулярно, без системи.

У порівнянні з опитуванням літа 2024 року частка тих, кому вдається заощаджувати, зменшилася на 6 відсоткових пунктів ‒ із 44% до 38%.

Відповіді на запитання "Чи робили ви заощадження протягом останніх двох років?" розподілилися так:

  • Ні, раніше вдавалося, але зараз такої можливості немає ‒ 33% (16% у 2024 році);
  • Так, намагаюся відкладати, але нерегулярно ‒ 25% (32% у 2024 році);
  • Ні, як раніше, так і зараз заощаджень немає ‒ 15% (21% у 2024 році);
  • Не лише не відкладаю, а й витрачаю раніше накопичене ‒ 14% (19% у 2024 році);
  • Так, відкладаю з кожної зарплати ‒ 13% (12% у 2024 році).

Де українці зберігають заощадження?

Ті, хто має можливість накопичувати кошти, найчастіше зберігають їх у готівці вдома ‒ 46% (53% у 2024 році). На банківських рахунках кошти тримають 13% опитаних (10% у 2024 році).

Відповіді на запитання "Де ви зберігаєте заощадження?" виглядають так:

  • готівка вдома ‒ 46% (53% у 2024 році);
  • рахунок у банку ‒ 13% (10% у 2024 році);
  • депозит у банку ‒ 9% (5% у 2024 році);
  • нерухомість ‒ 2% (1% у 2024 році);
  • криптовалюта ‒ 1% (2% у 2024 році);
  • цінні папери (облігації та інші) ‒ 1% (без змін);
  • дорогоцінні метали ‒ 1% (без змін);
  • зберігають у різних формах ‒ 13% (14% у 2024 році);
  • інше ‒ 14% (13% у 2024 році).

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Як повідомлялося, у Швеції та Угорщині домогосподарства заощаджують понад 10% своїх доходів, тоді як у США цей показник становить лише 4,9%.

У низці країн різниця ще більш відчутна: американці відкладають приблизно вдвічі менше, ніж домогосподарства Мексики, що пояснюється відмінностями у рівні цін та споживчих звичках між економіками.

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банки (7989) опитування (2189) українці (2745) заощадження (35)
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Топ коментарі
+10
запитайте про це у миндича з дермаком та цукерманом
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08.06.2026 14:36 Відповісти
+5
в тцк несуть щоб відкупитись від армії!
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08.06.2026 14:40 Відповісти
+3
Ну, тут нема чого дивуватись бо це ж зараз країна мрії Ze. Так, ********, чи ні?
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08.06.2026 14:46 Відповісти
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запитайте про це у миндича з дермаком та цукерманом
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08.06.2026 14:36 Відповісти
Гройсман, з усіма замами на усіх посадах, гроші під кроватями тримають!!!
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08.06.2026 15:14 Відповісти
в тцк несуть щоб відкупитись від армії!
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08.06.2026 14:40 Відповісти
Мова йшла про заощадження, а не витрати. Аби щось перднути
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08.06.2026 14:42 Відповісти
На своєму прикладі мабуть пишеш
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08.06.2026 14:45 Відповісти
А можна більш конкретно, з адресою та сховинками
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08.06.2026 14:43 Відповісти
Ну, Вайбер точна знає, хто і де зберігає
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08.06.2026 15:14 Відповісти
в мішках, під очами
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08.06.2026 14:43 Відповісти
Ну, тут нема чого дивуватись бо це ж зараз країна мрії Ze. Так, ********, чи ні?
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08.06.2026 14:46 Відповісти
а матрац для чого
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08.06.2026 14:47 Відповісти
Скільки ішак і приближені навідкладав з 2019 року по офшорах, одному богу відомо..
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08.06.2026 14:58 Відповісти
Якщо гороші рахувати купками, то у мене ямка )))
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08.06.2026 15:00 Відповісти
Інфляція забирає значну частину коштів, збільшення податків і тарифів тягне за собою ціни і так іде по кривій. Просто ніхто не любить читати економіку і історію з тих хто приймає рішення.
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08.06.2026 15:08 Відповісти
В Україні просто зменшилась кількість людей взагалі...
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08.06.2026 15:09 Відповісти
українці порозумнішали .перестали вірити "зеленим кидаловим" і почали більше зберігати гроші в трьох ,пяти ,десяти і т,д літрових домашніх офшорах"
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08.06.2026 15:10 Відповісти
Особисто я купую іноземну валюту і зберігаю її під матрацем, це значно надійніше ніж на банківському рахунку, який тобі будь якої миті заблокують зелені покидьки
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08.06.2026 15:41 Відповісти
 
 