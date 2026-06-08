В Украине уменьшилось количество людей, откладывающих деньги: Где украинцы хранят сбережения?
Команда Rakuten Viber провела опрос, чтобы выяснить, имели ли украинцы возможность откладывать деньги в течение последних двух лет и каким образом они хранят свои сбережения.
В опросе приняли участие около 20 тыс. пользователей, сообщает пресс-служба Rakuten Viber.
Удается ли украинцам откладывать деньги?
Результаты исследования показали, что 62% украинцев не имели возможности делать сбережения в течение последних двух лет. В то же время 13% откладывают средства из каждой зарплаты, а 25% делают это нерегулярно, без системы.
По сравнению с опросом лета 2024 года доля тех, кому удается экономить, уменьшилась на 6 процентных пунктов - с 44% до 38%.
Ответы на вопрос "Делали ли вы сбережения в течение последних двух лет?" распределились следующим образом:
- Нет, раньше удавалось, но сейчас такой возможности нет - 33% (16% в 2024 году);
- Да, стараюсь откладывать, но нерегулярно - 25% (32% в 2024 году);
- Нет, как раньше, так и сейчас сбережений нет - 15% (21% в 2024 году);
- Не только не откладываю, но и трачу ранее накопленное - 14% (19% в 2024 году);
- Да, откладываю из каждой зарплаты - 13% (12% в 2024 году).
Где украинцы хранят сбережения?
Те, кто имеет возможность накапливать средства, чаще всего хранят их наличными дома - 46% (53% в 2024 году). На банковских счетах средства хранят 13% опрошенных (10% в 2024 году).
Ответы на вопрос "Где вы храните сбережения?" выглядят так:
- наличные дома - 46% (53% в 2024 году);
- счет в банке - 13% (10% в 2024 году);
- депозит в банке - 9% (5% в 2024 году);
- недвижимость - 2% (1% в 2024 году);
- криптовалюта - 1% (2% в 2024 году);
- ценные бумаги (облигации и другие) - 1% (без изменений);
- драгоценные металлы - 1% (без изменений);
- хранят в различных формах - 13% (14% в 2024 году);
- прочее - 14% (13% в 2024 году).
Как сообщалось, в Швеции и Венгрии домохозяйства экономят более 10% своих доходов, тогда как в США этот показатель составляет всего 4,9%.
В ряде стран разница еще более ощутима: американцы откладывают примерно в два раза меньше, чем домохозяйства Мексики, что объясняется различиями в уровне цен и потребительских привычках между экономиками.
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