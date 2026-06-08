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Новости банки
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В Украине уменьшилось количество людей, откладывающих деньги: Где украинцы хранят сбережения?

В Украине уменьшилось количество людей, которые откладывают деньги: Где украинцы хранят сбережения?

Команда Rakuten Viber провела опрос, чтобы выяснить, имели ли украинцы возможность откладывать деньги в течение последних двух лет и каким образом они хранят свои сбережения.

В опросе приняли участие около 20 тыс. пользователей, сообщает пресс-служба Rakuten Viber.

Удается ли украинцам откладывать деньги?

Результаты исследования показали, что 62% украинцев не имели возможности делать сбережения в течение последних двух лет. В то же время 13% откладывают средства из каждой зарплаты, а 25% делают это нерегулярно, без системы.

По сравнению с опросом лета 2024 года доля тех, кому удается экономить, уменьшилась на 6 процентных пунктов - с 44% до 38%.

Ответы на вопрос "Делали ли вы сбережения в течение последних двух лет?" распределились следующим образом:

  • Нет, раньше удавалось, но сейчас такой возможности нет - 33% (16% в 2024 году);
  • Да, стараюсь откладывать, но нерегулярно - 25% (32% в 2024 году);
  • Нет, как раньше, так и сейчас сбережений нет - 15% (21% в 2024 году);
  • Не только не откладываю, но и трачу ранее накопленное - 14% (19% в 2024 году);
  • Да, откладываю из каждой зарплаты - 13% (12% в 2024 году).

Где украинцы хранят сбережения?

Те, кто имеет возможность накапливать средства, чаще всего хранят их наличными дома - 46% (53% в 2024 году). На банковских счетах средства хранят 13% опрошенных (10% в 2024 году).

Ответы на вопрос "Где вы храните сбережения?" выглядят так:

  • наличные дома - 46% (53% в 2024 году);
  • счет в банке - 13% (10% в 2024 году);
  • депозит в банке - 9% (5% в 2024 году);
  • недвижимость - 2% (1% в 2024 году);
  • криптовалюта - 1% (2% в 2024 году);
  • ценные бумаги (облигации и другие) - 1% (без изменений);
  • драгоценные металлы - 1% (без изменений);
  • хранят в различных формах - 13% (14% в 2024 году);
  • прочее - 14% (13% в 2024 году).

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Как сообщалось, в Швеции и Венгрии домохозяйства экономят более 10% своих доходов, тогда как в США этот показатель составляет всего 4,9%.

В ряде стран разница еще более ощутима: американцы откладывают примерно в два раза меньше, чем домохозяйства Мексики, что объясняется различиями в уровне цен и потребительских привычках между экономиками.

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банки (1893) опрос (3019) украинцы (3932) сбережения (18)
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Топ комментарии
+12
запитайте про це у миндича з дермаком та цукерманом
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08.06.2026 14:36 Ответить
+6
Якщо гороші рахувати купками, то у мене ямка )))
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08.06.2026 15:00 Ответить
+5
в тцк несуть щоб відкупитись від армії!
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08.06.2026 14:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
запитайте про це у миндича з дермаком та цукерманом
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08.06.2026 14:36 Ответить
Гройсман, з усіма замами на усіх посадах, гроші під кроватями тримають!!!
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08.06.2026 15:14 Ответить
в тцк несуть щоб відкупитись від армії!
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08.06.2026 14:40 Ответить
Мова йшла про заощадження, а не витрати. Аби щось перднути
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08.06.2026 14:42 Ответить
На своєму прикладі мабуть пишеш
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08.06.2026 14:45 Ответить
А можна більш конкретно, з адресою та сховинками
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08.06.2026 14:43 Ответить
Ну, Вайбер точна знає, хто і де зберігає
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08.06.2026 15:14 Ответить
в мішках, під очами
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08.06.2026 14:43 Ответить
Ну, тут нема чого дивуватись бо це ж зараз країна мрії Ze. Так, ********, чи ні?
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08.06.2026 14:46 Ответить
а матрац для чого
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08.06.2026 14:47 Ответить
Скільки ішак і приближені навідкладав з 2019 року по офшорах, одному богу відомо..
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08.06.2026 14:58 Ответить
Якщо гороші рахувати купками, то у мене ямка )))
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08.06.2026 15:00 Ответить
Інфляція забирає значну частину коштів, збільшення податків і тарифів тягне за собою ціни і так іде по кривій. Просто ніхто не любить читати економіку і історію з тих хто приймає рішення.
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08.06.2026 15:08 Ответить
В Україні просто зменшилась кількість людей взагалі...
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08.06.2026 15:09 Ответить
українці порозумнішали .перестали вірити "зеленим кидаловим" і почали більше зберігати гроші в трьох ,пяти ,десяти і т,д літрових домашніх офшорах"
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08.06.2026 15:10 Ответить
Особисто я купую іноземну валюту і зберігаю її під матрацем, це значно надійніше ніж на банківському рахунку, який тобі будь якої миті заблокують зелені покидьки
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08.06.2026 15:41 Ответить
Настав кінець епохи бідності і Вошдь вирішив, що українцям гроші ( те лайно чорта і стани не потрібне) і то лайно вигрібають з України друзі Зе - міндічі, цукермани та єрмаки, щоб нарід жив без того лайна у вільній країні зеленої мрії.
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08.06.2026 15:46 Ответить
З передвиборчої програми: "Мрію про Україну, де бабця буде отримувати гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку."
Через рік, "слуга народу" Є. Брагар порадив пенсіонерці продати собаку елітної породи, щоб оплатити комунальні послуги.)
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08.06.2026 16:14 Ответить
 
 