В Украине уменьшилось количество людей, откладывающих деньги: Где украинцы хранят сбережения?

Команда Rakuten Viber провела опрос, чтобы выяснить, имели ли украинцы возможность откладывать деньги в течение последних двух лет и каким образом они хранят свои сбережения.

В опросе приняли участие около 20 тыс. пользователей, сообщает пресс-служба Rakuten Viber.

Удается ли украинцам откладывать деньги?

Результаты исследования показали, что 62% украинцев не имели возможности делать сбережения в течение последних двух лет. В то же время 13% откладывают средства из каждой зарплаты, а 25% делают это нерегулярно, без системы.

По сравнению с опросом лета 2024 года доля тех, кому удается экономить, уменьшилась на 6 процентных пунктов - с 44% до 38%.

Ответы на вопрос "Делали ли вы сбережения в течение последних двух лет?" распределились следующим образом:

Нет, раньше удавалось, но сейчас такой возможности нет - 33% (16% в 2024 году);

Да, стараюсь откладывать, но нерегулярно - 25% (32% в 2024 году);

Нет, как раньше, так и сейчас сбережений нет - 15% (21% в 2024 году);

Не только не откладываю, но и трачу ранее накопленное - 14% (19% в 2024 году);

Да, откладываю из каждой зарплаты - 13% (12% в 2024 году).

Где украинцы хранят сбережения?

Те, кто имеет возможность накапливать средства, чаще всего хранят их наличными дома - 46% (53% в 2024 году). На банковских счетах средства хранят 13% опрошенных (10% в 2024 году).

Ответы на вопрос "Где вы храните сбережения?" выглядят так:

наличные дома - 46% (53% в 2024 году);

счет в банке - 13% (10% в 2024 году);

депозит в банке - 9% (5% в 2024 году);

недвижимость - 2% (1% в 2024 году);

криптовалюта - 1% (2% в 2024 году);

ценные бумаги (облигации и другие) - 1% (без изменений);

драгоценные металлы - 1% (без изменений);

хранят в различных формах - 13% (14% в 2024 году);

прочее - 14% (13% в 2024 году).

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Как сообщалось, в Швеции и Венгрии домохозяйства экономят более 10% своих доходов, тогда как в США этот показатель составляет всего 4,9%.

В ряде стран разница еще более ощутима: американцы откладывают примерно в два раза меньше, чем домохозяйства Мексики, что объясняется различиями в уровне цен и потребительских привычках между экономиками.