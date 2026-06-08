"Укрзалізниця" з початку року продала металобрухту на 633 мільйони. Це більше, ніж за весь минулий рік

"Укрзалізниця" від початку поточного року успішно провела аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 633 млн грн – це більше, ніж за весь 2025 рік.

Як ідеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій загалом було продано 95,7 тис. тонн брухту чорних і кольорових металів, що на 52% більше, ніж у 2025 році, коли аукціони проводилися в червні-грудні. Із цього обсягу 0,3 тис. тонн кольорових металів було продано на 46 млн грн.

У Мінгромад також зазначили, що "Укрзалізниця" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов'язання з відвантаження металобрухту. Від початку 2026 року вже відвантажено 59,1 тис. тонн металобрухту.

"Металобрухт "Укрзалізниці" також є важливим джерелом сировини для української металургії. Представники галузі відзначають його роль у підтримці виробничих процесів та стабільної роботи підприємств", – сказано в повідомленні.

У Мінгромад додали, що для залучення більшої кількості учасників ринку та посилення конкуренції на торгах нещодавно "Укрзалізниця" провела зустріч із представниками бізнесу щодо реалізації брухту кольорових металів.

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Фінансові результати

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за перший квартал цього року зафіксувала збиток у розмірі близько 7,9 млрд грн. При цьому за весь 2025 рік чистий збиток "Укрзалізниці" сягнув 7,57 млрд грн.

Експорт металлобрухту

До того повідомлялося, що обмеження експорту металобрухту посилить довіру до українського уряду, оскільки дає змогу зупинити схеми реекспорту та мінімізувати ризики звинувачень у непрозорих механізмах.

За оцінками експертів, переробка однієї тонни брухту всередині країни забезпечує бюджету 13-15 тис. грн надходжень, тоді як його експорт приносить лише 50-100 грн. Крім прямих податкових надходжень, розвиток металургійної галузі сприяє створенню робочих місць і формує мультиплікативний ефект для всієї економіки.