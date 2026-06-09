Ціни на нафту знизилися після припинення обміну ударами між Іраном та Ізраїлем

9 червня ціни на нафту знизилися після того, як Іран та Ізраїль оголосили про припинення взаємних ударів на заклик президента США Дональда Трампа. Водночас обидві сторони заявили, що не виключають відновлення бойових дій.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 04:00 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 91 цент, або на 1%, до $93,34 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate втратила $1,13, або 1,2%, опустившись до $90,17 за барель.

Під час попередньої торгової сесії котирування зростали майже на 5% на тлі поновлення ізраїльських ударів по Ірану та атак у Лівані, що послабило очікування швидкого завершення конфлікту.

Однак зростання сповільнилося після того, як іранські збройні сили заявили про завершення військових операцій проти Ізраїлю.

"Попри певне полегшення після останньої паузи в обміну ударами інвестори поки не впевнені, що перемир'я буде тривалим. Головне питання полягає в тому, чи зможуть нинішні кроки з деескалації зрештою привести до стійкого врегулювання ситуації, чи йдеться лише про чергове тимчасове затишшя", ‒ зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

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Водночас президент Дональд Трамп заявив, що США наближаються до досягнення "повної перемоги" над Іраном. За його словами, про це можуть офіційно оголосити вже впродовж найближчих двох тижнів.

Нагадаємо, напередодні вартість нафти Brent піднялася більш ніж на $3 за барель. Поштовхом до зростання стали нові ізраїльські удари по Лівану, здійснені напередодні, а після появи інформації про вибухи в Ірані нафтові котирування отримали додаткову підтримку.