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В Україні різко скоротився попит на електромобілі: популярні моделі травня

В Україні різко скоротився попит на електромобілі: популярні моделі травня

Минулого місяця український автопарк поповнився 2652 авто, що працюють на акумуляторних джерелах живлення. Порівняно з травнем минулого року попит на електромобілі скоротився на 57%, а відносно квітня 2026 року ‒ на 12%.

Про це повідомили в "Укравтопромі".

Основну частину зареєстрованих за місяць електрокарів становили легкові автомобілі ‒ 2495 одиниць, з яких 466 були новими, а 2029 ‒ уживаними.

Із 157 зареєстрованих комерційних електромобілів новими були лише 10.

До ТОП-5 нових електромобілів місяця увійшли:

  1. Byd Sea lion 06 ev ‒ 64 од.;
  2. Byd Leopard 3 ‒ 57 од.;
  3. Zeekr 7x ‒ 39 од.;
  4. Toyota Bz4x ‒ 30 од.;
  5. Volkswagen Id.unyx ‒ 24 од.

ТОП-5 уживаних електромобілів, уперше зареєстрованих в Україні:

  1. Nissan Leaf ‒ 310 од.;
  2. Tesla Model y ‒ 262 од.;
  3. Tesla Model 3 ‒ 199 од.;
  4. Chevrolet Bolt ‒ 100 од.;
  5. Kia Niro ev ‒ 89 од.

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Нагадаємо, впродовж травня український автопарк поповнився 18 тис. уживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас у травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових авто. Порівняно з травнем 2025 року цей показник знизився на 18%, а відносно квітня 2026 року попит на нові легковики впав на 11%.

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авто (4446) Україна (849) Tesla (364) електромобіль (805) BYD (38)
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