В Україні різко скоротився попит на електромобілі: популярні моделі травня

Минулого місяця український автопарк поповнився 2652 авто, що працюють на акумуляторних джерелах живлення. Порівняно з травнем минулого року попит на електромобілі скоротився на 57%, а відносно квітня 2026 року ‒ на 12%.

Про це повідомили в "Укравтопромі".

Основну частину зареєстрованих за місяць електрокарів становили легкові автомобілі ‒ 2495 одиниць, з яких 466 були новими, а 2029 ‒ уживаними.

Із 157 зареєстрованих комерційних електромобілів новими були лише 10.

До ТОП-5 нових електромобілів місяця увійшли:

Byd Sea lion 06 ev ‒ 64 од.; Byd Leopard 3 ‒ 57 од.; Zeekr 7x ‒ 39 од.; Toyota Bz4x ‒ 30 од.; Volkswagen Id.unyx ‒ 24 од.

ТОП-5 уживаних електромобілів, уперше зареєстрованих в Україні:

Nissan Leaf ‒ 310 од.; Tesla Model y ‒ 262 од.; Tesla Model 3 ‒ 199 од.; Chevrolet Bolt ‒ 100 од.; Kia Niro ev ‒ 89 од.

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Нагадаємо, впродовж травня український автопарк поповнився 18 тис. уживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас у травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових авто. Порівняно з травнем 2025 року цей показник знизився на 18%, а відносно квітня 2026 року попит на нові легковики впав на 11%.