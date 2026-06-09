Програма "єОселя": За тиждень 145 українських родин отримали кредити на житло

За минулий тиждень у межах програми доступних кредитів "єОселя" українці оформили 145 нових кредитів на загальну суму 268,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Хто отримав кредити?

Із них кредити під 3% отримали:

55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

6 медичних працівників;

5 педагогів;

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

47 українців, які не мають власного житла;

29 внутрішньо переміщених осіб.

Тип нерухомості

За типом нерухомості минулого тижня переважали кредити на житло першого продажу ‒ 95, з яких 36 об’єктів перебувають на етапі будівництва. Ще 50 кредитів спрямовано на придбання житла на вторинному ринку.

Де видано найбільше?

Найбільшу кількість кредитів у межах програми видано у Київській області ‒ 48, місті Києві ‒ 27 та Львівській області ‒ 9.

Від початку 2026 року програмою "єОселя" скористалися 3 786 українських родин, які оформили пільгові іпотеки на майже 7,4 млрд грн.

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Як повідомлялося, щомісячний платіж за житло в межах програми "єОселя" у більшості відносно безпечних регіонів України або приблизно відповідає вартості оренди, або в середньому перевищує її на 10-20%. Водночас у прифронтових містах оренда залишається суттєво дешевшою через складну безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.

Нагадаємо, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву цього року планує надати понад 1500 пільгових іпотечних кредитів для внутрішньо переміщених осіб, що у півтора раза більше, ніж торік, коли такі кредити отримали 976 осіб.