Платежі за програмою "єОселя" в деяких регіонах України вже нижчі за оренду житла. Що вигідніше?

Щомісячний платіж за житло за програмою "єОселя" в більшості відносно безпечних регіонів України або співставний із орендою, або в середньому на 10-20% вищий.

При цьому в прифронтових містах оренда залишається значно дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло, свідчать дані OLX Нерухомість, передає ЕП.

Під час дослідження врахували, як співвідносяться медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири в обласних центрах України та орієнтовний щомісячний платіж за програмою "єОселя" під 7% у відповідних областях. (7% річних на максимальний термін кредитування – 20 років).

Порівняння цін

Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою "єОселя" серед проаналізованих регіонів зафіксовано в Чернівецькій області – 19,65 тис. грн.

Водночас найдорожча медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири – в Ужгороді, де вона становить 21,94 тис. грн на місяць.

У Львівській області орієнтовний щомісячний платіж за "єОселею" становить 17,1 тис. грн.

Для порівняння, медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири у Львові складає 19,4 тис. грн.

В Івано-Франківській області орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 14,7 тис. грн, тоді як медіанна вартість оренди однокімнатної квартири – 17,2 тис. грн.

У Волинській області орієнтовний щомісячний платіж складає 14 тис. грн. Водночас у Луцьку медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 15 тис. грн.

На Закарпатті щомісячний платіж за програмою "єОселя" становить 15,7 тис. грн, а в Ужгороді медіанна вартість оренди однокімнатної квартири сягає 21,94 тис. грн.

У більшості проаналізованих міст щомісячний платіж за програмою "єОселя" еревищує медіанну вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири. Найчастіше різниця становить 10-20%.

У Києві орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 18,3 тис. грн, тоді як медіанна вартість оренди – 16 тис. грн.

У Вінниці щомісячний платіж складає 15,1 тис. грн при медіанній вартості оренди 13,5 тис. грн, у Тернополі – 14,8 тис. грн при оренді 13,16 тис. грн, у Рівному – 14,3 тис. грн при оренді 11,99 тис. грн, а в Хмельницькому – 13,1 тис. грн при медіанній вартості оренди 11,5 тис. грн.

У Дніпрі орієнтовний щомісячний платіж за "єОселею" становить 13,4 тис. грн при медіанній вартості оренди 11 тис. грн. У Полтаві – 12,05 тис. грн проти 10 тис. грн, у Житомирі – 12,75 тис. грн проти 10,25 тис. грн, а у Черкасах – 12 тис. грн проти 11 тис. грн.

В Одесі щомісячний платіж за програмою становить 12,9 тис. грн, тоді як медіанна вартість оренди однокімнатної квартири – 10 тис. грн.

Прифронтові міста

Найбільший розрив між орендою та платежем за "єОселею" зафіксований у прифронтових містах.

У Харкові оренда однокімнатної квартири становить 6,5 тис. грн при орієнтовному щомісячному платежі 10,6 тис. грн. У Сумах – 6,8 тис. грн проти 11,5 тис. грн, у Миколаєві – 6,2 тис. грн проти 11,1 тис. грн, а у Чернігові – 7,5 тис. грн проти 13 тис. грн.

У Запоріжжі орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 9,83 тис. грн, тоді як медіанна вартість оренди – 7 тис. грн. У Кропивницькому – 12,3 тис. грн проти 8 тис. грн.

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Ринок житла в Україні

У травні повідомлялося, що на вторинному ринку Києва почали дорожчати квартири економкласу. Рієлтори пов'язують таке зростання цін із запуском програми "Житла для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій", яка частиною "єВідновлення".

Як повідомлялося, ринок житла в Україні від початку повномасштабного вторгнення зріс на 246,76 тис. квартир – стільки житла було здано в експлуатацію за період із другого кварталу 2022 року до четвертого кварталу 2025 року.

До того повідомлялося, в Києві минулого року в продаж запустили 20 нових житлових комплексів – це в чотири рази більше, ніж у 2024 році, коли в столиці відкрили продаж лише 5 ЖК.

Також стало відомо, що найсуттєвіше зростання середньої вартості в сегменті однокімнатних квартир на ринку вторинного житла в Україні порівняно з минулим роком було зафіксовано в Тернополі. Так, станом на 1 квітня така нерухомість здорожчала на 37% та досягла позначки $50 тис.