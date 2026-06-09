BYD, Baidu та Alibaba: США розширили "чорний список" компаній, які допомагають армії Китаю

Сполучені Штати розширили так званий "чорний список" компаній, які, за версією Вашингтона, співпрацюють зі збройними силами Китаю, що може ще більше загострити відносини між країнами. До переліку додали великі китайські компанії, зокрема гіганта електронної комерції Alibaba, пошукову систему Baidu, а також автовиробників BYD і Nio.

Про це повідомляє Reuters.

Новий список охоплює широкий спектр провідних технологічних компаній Китаю, які відіграють важливу роль у зміцненні військового та промислового потенціалу Пекіна. Це, за оцінками, відображає занепокоєння Вашингтона питаннями безпеки на тлі загострення геополітичного суперництва.

Серед інших фігурантів переліку також опинилися біотехнологічна компанія WuXi AppTec, розробник робототехніки на основі штучного інтелекту RoboSense Technology Co Ltd, а також Unitree ‒ один із провідних китайських виробників гуманоїдних і чотириногих роботів.

У посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що Пекін виступає проти "дискримінаційних списків, спрямованих проти китайських компаній", і наголосили, що китайські фірми дотримуються місцевих законів і правил.

"Сполученим Штатам слід припинити таку практику та забезпечити справедливе, рівне й недискримінаційне середовище для китайських компаній", ‒ заявив речник посольства.

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Нагадаємо, минулого місяця під час переговорів у Пекіні між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном сторони досягли домовленості про взаємне скорочення мит на частину товарів.

Як повідомлялося, у лютому США звинуватили Китай у таємних випробуваннях ядерної зброї у 2020 році та приховування цього від міжнародної спільноти.