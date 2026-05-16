Новини Трамп увів мита на імпорт із Китаю
758 11

США та Китай домовилися про взаємне скорочення мит після переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна,- Bloomberg

Трамп розпочав офіційний візит до Китаю із зустрічі з Сі Цзіньпіном

Після дводенних переговорів у Пекіні між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном сторони досягли домовленості про взаємне скорочення мит на частину товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, про нові домовленості повідомило Міністерство торгівлі Китаю.

Китай і США розширюватимуть двосторонню торгівлю

У Пекіні заявили, що Китай і США вживатимуть низку заходів для розширення двосторонньої торгівлі, зокрема у сфері сільського господарства.

За даними китайського міністерства, сторони погодили взаємне зниження мит на деякі товари, однак конкретний перелік продукції та масштаби змін поки не розкриваються.

Переговори продовжуються

У Китаї зазначили, що переговори щодо деталей ще тривають.

Також Пекін підтвердив намір закуповувати американські літаки, хоча точна кількість і виробник поки не називаються.

Крім того, китайська сторона заявила, що врахує занепокоєння США щодо імпорту американської сільськогосподарської продукції.

Автор: 

Китай (5231) мито (1254) США (26537)
Топ коментарі
+3
Ще Трамп трохи біржу потрусив ... через місяць-два знов з тарифами пограється, а поки і Ормуз непоганий дохід приносить. Настала єпоха біржового спекулянта на троні США. Цікаво якого "калігулу" чи "нерона" наступним оберуть 🤔
16.05.2026 16:52 Відповісти
+1
Для чого все й затівалось - шоб мита утрясти - ше Трамп хотів втюхати 500 Боїнгів - але Китай розкошелиться тільки на 200
16.05.2026 16:27 Відповісти
+1
Ну і про що домовилися по факту ? Ні про що. Трампон ввів мита проти китайозів...китайози теж. А тепер героїчно "домовилися"? *****,якась довбана вистава. Пи₴дець що робиться.
16.05.2026 16:28 Відповісти
Це політика, точніше болото. Нажаль так у світі повелося...
16.05.2026 16:32 Відповісти
Кепарики собі нові замовив.
16.05.2026 16:45 Відповісти
Якщо коротко - ТРАМП ОБПІСЯВСЯ. Він же приходив рік тому з ідеєю що він митами задушить Китай і той поклониться
16.05.2026 16:51 Відповісти
Дали йому зрозуміти що Китай не Венесуела і навіть не Іран.
16.05.2026 17:50 Відповісти
На як довго домовилися?
16.05.2026 17:12 Відповісти
Всіх китайців вивезуть в Україну, а Китай індусами заселять.
16.05.2026 17:27 Відповісти
мейк китай грейт егейн
16.05.2026 17:36 Відповісти
Трамп вдарив митами, тепер злісно б'є скороченням мита. Садист такий!
16.05.2026 18:05 Відповісти
 
 