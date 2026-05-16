США та Китай домовилися про взаємне скорочення мит після переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна,- Bloomberg
Після дводенних переговорів у Пекіні між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном сторони досягли домовленості про взаємне скорочення мит на частину товарів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Як зазначається, про нові домовленості повідомило Міністерство торгівлі Китаю.
Китай і США розширюватимуть двосторонню торгівлю
У Пекіні заявили, що Китай і США вживатимуть низку заходів для розширення двосторонньої торгівлі, зокрема у сфері сільського господарства.
За даними китайського міністерства, сторони погодили взаємне зниження мит на деякі товари, однак конкретний перелік продукції та масштаби змін поки не розкриваються.
Переговори продовжуються
У Китаї зазначили, що переговори щодо деталей ще тривають.
Також Пекін підтвердив намір закуповувати американські літаки, хоча точна кількість і виробник поки не називаються.
Крім того, китайська сторона заявила, що врахує занепокоєння США щодо імпорту американської сільськогосподарської продукції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль