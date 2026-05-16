США и Китай договорились о взаимном сокращении пошлин после переговоров Трампа и Си Цзиньпина, - Bloomberg

После двухдневных переговоров в Пекине между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином стороны достигли договоренности о взаимном снижении пошлин на часть товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, о новых договоренностях сообщило Министерство торговли Китая.

Китай и США будут расширять двустороннюю торговлю

В Пекине заявили, что Китай и США будут принимать ряд мер для расширения двусторонней торговли, в частности - в сфере сельского хозяйства.

По данным китайского министерства, стороны согласовали взаимное снижение пошлин на некоторые товары, однако конкретный перечень продукции и масштабы изменений пока не раскрываются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай и США проведут первые с начала тарифной войны переговоры

Переговоры продолжаются

В Китае отметили, что переговоры по деталям еще продолжаются.

Также Пекин подтвердил намерение закупать американские самолеты, хотя точное количество и производитель пока не называются.

Кроме того, китайская сторона заявила, что учтет озабоченность США по поводу импорта американской сельскохозяйственной продукции.

Читайте также: Цены на нефть выросли после заявления Трампа о заинтересованности Китая в поставках из США