США и Китай договорились о взаимном сокращении пошлин после переговоров Трампа и Си Цзиньпина, - Bloomberg
После двухдневных переговоров в Пекине между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином стороны достигли договоренности о взаимном снижении пошлин на часть товаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается, о новых договоренностях сообщило Министерство торговли Китая.
Китай и США будут расширять двустороннюю торговлю
В Пекине заявили, что Китай и США будут принимать ряд мер для расширения двусторонней торговли, в частности - в сфере сельского хозяйства.
По данным китайского министерства, стороны согласовали взаимное снижение пошлин на некоторые товары, однако конкретный перечень продукции и масштабы изменений пока не раскрываются.
Переговоры продолжаются
В Китае отметили, что переговоры по деталям еще продолжаются.
Также Пекин подтвердил намерение закупать американские самолеты, хотя точное количество и производитель пока не называются.
Кроме того, китайская сторона заявила, что учтет озабоченность США по поводу импорта американской сельскохозяйственной продукции.
