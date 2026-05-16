США и Китай договорились о взаимном сокращении пошлин после переговоров Трампа и Си Цзиньпина, - Bloomberg

Трамп начал официальный визит в Китай со встречи с Си Цзиньпином

После двухдневных переговоров в Пекине между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином стороны достигли договоренности о взаимном снижении пошлин на часть товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, о новых договоренностях сообщило Министерство торговли Китая.

Китай и США будут расширять двустороннюю торговлю

В Пекине заявили, что Китай и США будут принимать ряд мер для расширения двусторонней торговли, в частности - в сфере сельского хозяйства.

По данным китайского министерства, стороны согласовали взаимное снижение пошлин на некоторые товары, однако конкретный перечень продукции и масштабы изменений пока не раскрываются.

Переговоры продолжаются

В Китае отметили, что переговоры по деталям еще продолжаются.

Также Пекин подтвердил намерение закупать американские самолеты, хотя точное количество и производитель пока не называются.

Кроме того, китайская сторона заявила, что учтет озабоченность США по поводу импорта американской сельскохозяйственной продукции.

Топ комментарии
+3
Ще Трамп трохи біржу потрусив ... через місяць-два знов з тарифами пограється, а поки і Ормуз непоганий дохід приносить. Настала єпоха біржового спекулянта на троні США. Цікаво якого "калігулу" чи "нерона" наступним оберуть 🤔
16.05.2026 16:52 Ответить
+1
Для чого все й затівалось - шоб мита утрясти - ше Трамп хотів втюхати 500 Боїнгів - але Китай розкошелиться тільки на 200
16.05.2026 16:27 Ответить
+1
Ну і про що домовилися по факту ? Ні про що. Трампон ввів мита проти китайозів...китайози теж. А тепер героїчно "домовилися"? *****,якась довбана вистава. Пи₴дець що робиться.
16.05.2026 16:28 Ответить
Це політика, точніше болото. Нажаль так у світі повелося...
16.05.2026 16:32 Ответить
Кепарики собі нові замовив.
16.05.2026 16:45 Ответить
Якщо коротко - ТРАМП ОБПІСЯВСЯ. Він же приходив рік тому з ідеєю що він митами задушить Китай і той поклониться
16.05.2026 16:51 Ответить
Дали йому зрозуміти що Китай не Венесуела і навіть не Іран.
16.05.2026 17:50 Ответить
На як довго домовилися?
16.05.2026 17:12 Ответить
Всіх китайців вивезуть в Україну, а Китай індусами заселять.
16.05.2026 17:27 Ответить
мейк китай грейт егейн
16.05.2026 17:36 Ответить
Трамп вдарив митами, тепер злісно б'є скороченням мита. Садист такий!
16.05.2026 18:05 Ответить
TACO
16.05.2026 18:50 Ответить
 
 