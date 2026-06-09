Світові ціни на цукор підскочили до семимісячного максимуму: у ФАО пояснили, чому дорожчає продукт

У травні 2026 року світові ціни на цукор різко зросли ‒ на 7,5%, досягнувши найвищого рівня з жовтня 2025 року. Середнє значення індексу цін на цукор ФАО в травні становило 95,1 пункту, що на 6,6 пункту (7,5%) більше, ніж у квітні. Водночас цей показник залишається на 14,3 пункту (13,1%) нижчим, ніж рік тому.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Причини зростання цін

Зростання цін пояснюється переважно очікуваннями скорочення світових поставок цукру в найближчі місяці. У ключових регіонах Бразилії, де вирощується цукрова тростина, зменшення її частки, спрямованої на виробництво цукру, посилило прогнози щодо переорієнтації сировини на етанол, що підтримало світові котирування.

Додатковим чинником тиску на ринок залишаються кліматичні ризики. За оцінками FAO, несприятливі погодні умови та посухи можуть суттєво знизити виробництво цукру в Індії та Таїланді уже в сезоні 2026/27 року.

Стримуючий фактор

Втім аналітики ФАО зазначають, що більш суттєве зростання цін стримало збільшення переробки сировини у другій половині квітня, що дало змогу тимчасово наростити виробництво цукру.

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Нагадаємо, Україна у 2025-2026 маркетинговому році експортувала 505 тис. тонн цукру, що на 19,7% менше, ніж у попередньому сезоні. З урахуванням цьогорічного врожаю виробництво цукру в Україні очікується на рівні близько 1,3 млн тонн, що на 26,3% нижче показника попереднього маркетингового року та на 12,6% менше середнього значення за останні п’ять років.

Як повідомлялося, 1 лютого 2026 року в Україні завершився сезон цукроваріння 2025 року. 26 заводів, що входять до асоціації "Укрцукор", виробили 1,64 млн тонн цукру. З урахуванням ще одного підприємства, яке не є членом асоціації, але також переробляло цукровий буряк, загальний обсяг виробництва в країні становив 1,72 млн тонн.