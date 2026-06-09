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Новини
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"Інтерпайп" назвали найбільшим експортером продукції з високою доданою вартістю

"Інтерпайп" назвали найбільшим експортером продукції з високою доданою вартістю

Українська промислова компанія "Інтерпайп" увійшла до десятки найбільших експортерів країни за підсумками минулого року та очолила рейтинг експортерів продукції з високою доданою вартістю.

Про це свідчать дані рейтингу, опублікованого виданням NV.

Так, минулого року компанія реалізувала на зовнішніх ринках продукцію на загальну суму близько 30 млрд грн. Загальна виручка "Інтерпайп" за цей період сягнула 39,6 млрд грн.

Досягнення результатів

У компанії зазначили, що досягти таких результатів вдалося попри складні умови роботи під час повномасштабної війни.

Серед основних викликів – обстріли енергетичної інфраструктури, пов'язаний із цим дефіцит електроенергії, високі витрати на енергоресурси та нестачу робочої сили.

Структура експорту

В "Інтерпайп" наголосили, що структура українського експорту останніми роками стає дедалі більш сировинною.

За оцінкою компанії, близько трьох чвертей загального обсягу експорту припадає на так звані commodities – природні ресурси та сільськогосподарську продукцію.

Водночас, як зауважили в компанії, приклад "Інтерпайп" демонструє потенціал виробництва та експорту технічно складної й наукоємної продукції, яка здатна забезпечувати надходження значних обсягів валютної виручки в економіку України.

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Інші результати компанії

Раніше повідомлялося, що протягом останніх років промислова компанія "Інтерпайп" суттєво розширила портфель проєктів у сегменті спеціальних труб, які використовуються для виробництва гідроциліндрів різних видів спецтехніки.

До того компанія "Інтерпайп" стала учасником нового європейського проєкту у сфері відновлюваної енергетики – будівництва морської вітрової електростанції біля берегів Великої Британії. Об'єкт розташований за 69 кілометрів від узбережжя графства Саффолк і нині перебуває на фінальному етапі реалізації, де тривають роботи з монтажу вітрових турбін.

Нагадаємо, "Інтерпайп" завершив придбання заводу ArcelorMittal Tubular Products у румунському місті Роман. Угоду закрили 31 березня після отримання всіх необхідних погоджень від антимонопольних органів та дозволів щодо прямих іноземних інвестицій від державних органів України та Румунії.

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І яка це продукція з високою доданою вартістю?
пруфи в студію , а нема , но то поки ви звичайні лохи сировинщики
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09.06.2026 16:12 Відповісти
Труби.
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09.06.2026 16:32 Відповісти
Головний офіс корпорації розташований у Дніпрі. Власник. Віктор Пінчук - бізнесмен, мільярдер, меценат, зять другого президента України Леоніда Кучми.
Пінчуку, «допомогли чесні держслужбовці🤥🤥🤥» заступники міністра КМУ, за Регламентом КМУ💩, «Отримати🤑🤑🤑» від ФДМУ і Кучми, готові державні потужності за копійки, які потім, назвали все «Інтерпайп»!!!
Так, як і допомогли «ОТРИМАТИ» в Криму, потужні військові ремонтні підприємства, за часів Кузьмука-Єжеля…. Вони ж 🤑🤑надлишкові були, як і землі їх санаторіїв-профілакторіїв‼️‼️‼️🤬🤬🤬
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09.06.2026 16:14 Відповісти
Это скорее говорит о том, что у нас очень низкий порог, чтоб продукция попала в категорию "с высокой добавленной стоимостью"
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09.06.2026 16:21 Відповісти
Видання Пінчука зненацька з'ясувало, що бузнес Пінчука самий маржинальний.

На фоні кукурудзи труби реально стають хайтеком з високою доданою вартістю.
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09.06.2026 16:31 Відповісти

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