Долар по 45 гривень: Курс гривні продовжує оновлювати історичний мінімум

Офіційний курс гривні до долара наблизився до психологічної позначки в 45 грн/$, свідчать дані Національного банку України. Водночас у відділеннях банків вдень 9 червня курс продажу долара перевищів 45 грн/$. Окрім того, гривня просіла щодо євро. Згідно з офіційним курсом – на 54 копійки.

Так, за підсумками торгів на міжбанку, НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 10 червня:

до долара США – 44,8437 грн (проти 44,5129 грн 9 червня);

до євро – 51,8976 грн (проти 51,3545 грн 9 червня).

Скриншот із сайту державного "ПриватБанку" станом на 15:30 9 червня

Як повідомлялося, 9 червня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,5129 грн/$.

До речі, середній курс долара, який закладався для розрахунків бюджету на 2026 рік, – 45,7 грн.

Прогноз курсу

Як розповів Бізнес Цензору директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, у червні валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься у прогнозованому коридорі без різких курсових зламів.

Для долара базовим очікується діапазон 43,8-44,8 грн/$, для євро – 51-52 грн/євро.

"Але, як бачимо у перші дні місяця, курс долара вже відштовхнувся від позначки 44 грн. Тобто можна сміливо сказати, що, навіть якщо курс американської валюти дещо "спаде", новий психологічний бар'єр вже подолано", – зазначив експерт.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.