Імпорт товарів в Україну більше ніж удвічі перевищує експорт. Що купує та продає Україна?. ПЕРЕЛІК
Товарообіг України за січень-травень поточного року склав $58 млрд.
Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.
Так, протягом п'яти місяців в Україну імпортували товарів на суму $40,5 млрд, а експортували – на $17,5 млрд.
Оподаткований імпорт склав $27,8 млрд, що становить 69% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту за цей період склало $0,56 за кілограм.
Звідки імпортували
Країнами, з яких найбільше імпортували товарів до України, були:
- Китай – $11,1 млрд,
- Польща – $3,9 млрд,
- Туреччина – $2,7 млрд.
Куди експортували
Експортували з України найбільше до таких країн:
- Польщі – на $2 млрд,
- Туреччини – на $1,5 млрд,
- Італії – на $1,1 млрд.
Які товари ввозили
У загальних обсягах ввезених за п'ять місяців товарів 72% склали такі категорії продукції:
- машини, устаткування та транспорт – $17 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 95,9 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні – $6,4 млрд. При митному оформленні сплачено 126,2 млрд грн, що складає 35% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості – $5,7 млрд. При митному оформленні сплачено 47,2 млрд грн – 13% надходжень митних платежів.
Які товари експортували
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $10,6 млрд,
- метали та вироби з них – $1,7 млрд,
- машини, устаткування та транспорт – $1,5 млрд.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 744,3 млн грн.
Як повідомлялося, протягом січня-квітня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $32,2 млрд, тоді як експорт становив $13,9 млрд. При цьому оподаткований імпорт сягнув $22,3 млрд, що відповідає 69% загального обсягу ввезених товарів.
Також повідомлялося, що обсяг експорту зернових і зернобобових культур із України у 2025-2026 маркетинговому році станом на 25 травня становив 32,8 млн тонн, що на 5,4 млн тонн або 14% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.
Нагадаємо, Державна митна служба України з 8 червня цього року запустила новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій підрозділом митних компетенцій, зосередившись на перевірці транспортних засобів.
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