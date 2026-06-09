У МВС розповіли про нову систему покарань за порушення Правил дорожнього руху. Що передбачено?

В Україні найближчим часом збираються запровадити нову систему покарань за порушення Правил дорожнього руху.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, система автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень, передає Укрінформ.

Наразі, за словами Климена, у правоохоронних органів немає важелів впливу на людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП. ‎

‎"Ми йдемо з тим, що ми можемо зробити у найближчий час, і разом із Нацполіцією, правниками тощо будемо працювати уже з цього тижня над цим. Драфт – сьогодні-завтра – наших пропозицій уже готується, і тепер уже буде справа за експертами та народними депутатами, з якими ми будемо постійно консультуватися", – сказав Клименко.

Що передбачено

‎На думку Клименка, санкції за порушення мають бути завжди й вони мають бути зрозумілими для українців.

‎"Ітиметься все-таки [спочатку] про роботу системи, яка буде "вибивати", наприклад, [у людини] 10 порушень перевищення швидкості – і будуть якісь санкції – наприклад, по вилученню водійського посвідчення або ж по передачі цих справ тощо", – розповів Клименко.

Він додав, що бальна система буде наступним етапом.

‎"Бо це – величезна інфраструктура, вона має бути розбудована, і ми не можемо обіцяти, що вона за пів року чи за рік запрацює. Я думаю, що поки в драфтовому варіанті має бути система, яка буде "вибивати" кількість і тяжкість порушень", – пояснив Клименко.

За його словами, владі потрібно дуже виважено підходити до того, щоб і не порушити права людей, і щоб люди розуміли невідворотність покарання за порушення правил, які будуть встановлені законом. ‎

"Ми маємо послухати спеціалістів, Нацполіцію, патрульну поліцію, відповідних експертів, бо можуть бути нюанси", – наголосив Клименко. ‎

Він також розказав, що завтра, 10 червня, правоохоронний комітет має розглянути це питання (щодо змін до законодавства для водіїв – систематичних порушників, – ред.). ‎

Окрім цього, МВС планує провести дві наради, одна з яких стосується цього питання, інша – про цивільну зброю.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.

Нагадаємо, з 6 березня на дорогах України почали працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Перед тим повідомлялося, що в Україні вперше за 5 років поменшало протоколів за нетверезе водіння.

У листопаді торік стало відомо, що за час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.