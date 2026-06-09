Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Штрафи за порушення ПДР
2 662 15

У МВС розповіли про нову систему покарань за порушення Правил дорожнього руху. Що передбачено?

У МВС розповіли про нову систему покарань за порушення ПДР

В Україні найближчим часом збираються запровадити нову систему покарань за порушення Правил дорожнього руху.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, система автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень, передає Укрінформ.

Наразі, за словами Климена, у правоохоронних органів немає важелів впливу на людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП. ‎

‎"Ми йдемо з тим, що ми можемо зробити у найближчий час, і разом із Нацполіцією, правниками тощо будемо працювати уже з цього тижня над цим. Драфт – сьогодні-завтра – наших пропозицій уже готується, і тепер уже буде справа за експертами та народними депутатами, з якими ми будемо постійно консультуватися", – сказав Клименко.

Що передбачено

‎На думку Клименка, санкції за порушення мають бути завжди й вони мають бути зрозумілими для українців.

‎"Ітиметься все-таки [спочатку] про роботу системи, яка буде "вибивати", наприклад, [у людини] 10 порушень перевищення швидкості – і будуть якісь санкції – наприклад, по вилученню водійського посвідчення або ж по передачі цих справ тощо", – розповів Клименко.

Він додав, що бальна система буде наступним етапом.

‎"Бо це – величезна інфраструктура, вона має бути розбудована, і ми не можемо обіцяти, що вона за пів року чи за рік запрацює. Я думаю, що поки в драфтовому варіанті має бути система, яка буде "вибивати" кількість і тяжкість порушень", – пояснив Клименко.

За його словами, владі потрібно дуже виважено підходити до того, щоб і не порушити права людей, і щоб люди розуміли невідворотність покарання за порушення правил, які будуть встановлені законом. ‎

"Ми маємо послухати спеціалістів, Нацполіцію, патрульну поліцію, відповідних експертів, бо можуть бути нюанси", – наголосив Клименко. ‎

Він також розказав, що завтра, 10 червня, правоохоронний комітет має розглянути це питання (щодо змін до законодавства для водіїв – систематичних порушників, – ред.). ‎

Окрім цього, МВС планує провести дві наради, одна з яких стосується цього питання, інша – про цивільну зброю.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.

Нагадаємо, з 6 березня на дорогах України почали працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Перед тим повідомлялося, що в Україні вперше за 5 років поменшало протоколів за нетверезе водіння.

У листопаді торік стало відомо, що за час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.

Автор: 

дороги (1642) ДТП (69) МВС (534) порушення (207) ПДР (120) транспорт (682) посвідчення водія (130) водії (93) штраф (1197) Клименко Ігор (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Так ви ж самі блатних та мажорів відмазуєте за бабло. А бабла у них багато, от вони і далі будуть перевищувати швидкість та бухові чи під наркотою за кермо сідати.
показати весь коментар
09.06.2026 20:50 Відповісти
+6
додаток еПокарання+ скоро в дії ))
показати весь коментар
09.06.2026 20:50 Відповісти
+4
Ну система покарань в тилу під час війни це звучить як констабір, доречі не дуже законно, бо конституція обмежена воєнним станом. Невже не можна виконувати свої обов'язки в межах діючого законодавства, очевидно не можуть.
показати весь коментар
09.06.2026 20:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
каратель, что с Монастырским???
показати весь коментар
09.06.2026 20:39 Відповісти
Ну система покарань в тилу під час війни це звучить як констабір, доречі не дуже законно, бо конституція обмежена воєнним станом. Невже не можна виконувати свої обов'язки в межах діючого законодавства, очевидно не можуть.
показати весь коментар
09.06.2026 20:45 Відповісти
Дело в том, что нужные "обов'язки" в КУПАП не прописаны.

Наказания за систематические правонарушения - нет.
показати весь коментар
09.06.2026 21:03 Відповісти
То все туфта, все там є, я маю на увазі позбавлення прав на керування авто, звісно це має вирішити суд, суд такі рішення не приймає.
показати весь коментар
09.06.2026 21:08 Відповісти
Ну добре, давайте тодi по фактам.
За перевищення швидкостi вiдповiдае ст. 122 п.1 КУпАП. Вiдкриваемо:

"Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

20*17 = 340 грн.

Це ЕДИНЕ покарання, передбачене за перевищення швидкостi.

Можна в вашу чергу статтю, за якою постанови за перевищення швидкостi розглядае суд?
показати весь коментар
09.06.2026 22:06 Відповісти
Якщо Ви не вкурсі суд взагалі не розглядає ці справи, майже. Це все автоматична стаття, от щось інше б до купи, бо на швидкості порушуються купа правил, які не автоматичні, але особа ж не попала в коло зору поліціі за систематичне порушення швидкісного режиму, їй це було не цікаво.
показати весь коментар
09.06.2026 22:15 Відповісти
додаток еПокарання+ скоро в дії ))
показати весь коментар
09.06.2026 20:50 Відповісти
Так ви ж самі блатних та мажорів відмазуєте за бабло. А бабла у них багато, от вони і далі будуть перевищувати швидкість та бухові чи під наркотою за кермо сідати.
показати весь коментар
09.06.2026 20:50 Відповісти
В нас вдвічі більше смертей на дорогах ніж в Польші ! Уявіть собі таке ! Та втричі більше ніж в Німеччині!!! Панів не хочуть турбувати, хай і далі носяться під 200 та вбивають холопів ?
показати весь коментар
09.06.2026 21:09 Відповісти
Ви де там бачили розворот посеред дороги,,або ями на пів колеса на автомагістралях ?Це ж і є основна причина аварій , а не побрехеньки цієї зеленої гниди.
показати весь коментар
09.06.2026 21:17 Відповісти
дтп з потерпілими у нас і у поляків приблизно однаково, а в німеччині разів в 10 більше, а загиблих у нас більше перш за все через стан доріг і якість автомобілей.
показати весь коментар
09.06.2026 22:17 Відповісти
Та яка там система, вам , козлам, як завжди по губах грошима поводять , ви й ту систему завалите.Правники, юристи, експерти все це одного місця, поки ви як шлюхи за гроші, або по звінку любу примху виконуєте.Крім того ви і є головні порушники ПДР, невігласи, ви ж навіть зупинити авто не порушуючи закон нездатні, про що взагалі розмова.
показати весь коментар
09.06.2026 21:13 Відповісти
А толку. Все одно рішення були виносити , так званий, суд. А суди в Україні ви самі знаєте які.
показати весь коментар
09.06.2026 21:17 Відповісти
В свій час мені доводилось багато їздити вєвропейських країнах автомобілем з їхніми водіями. І ЗАВЖДИ страх покарання змушував їх дотримуватись ПДР. І неважливо хто ти--порушив--відповідай великіми штрафами,а за ряд системних порушень--забирають посвідчення,машну на штрафмайданчик. В нас це прописано- Але в нас на вулицях---майже ніхто не дотримується правил ініхто не покараний. Вседозволеність , вибірковість прав--це злочин. Бо стільки стало "недоторканих" що навіть патрулі відвертаються від таких авто.Був випадок в Німетчині--їхали з мером міста,порушили--наказали мера і він вибачався перед поліцією.
показати весь коментар
09.06.2026 21:24 Відповісти
Ми маємо послухати спеціалістів, Нацполіцію, патрульну поліцію, відповідних експертів, бо можуть бути нюанси Джерело: https://censor.net/n4007575

та це так, треба послухати, бо можна таку систему створити, що всі перераховані слухачі без доходів залишаться, мають бути нюанси для постійного і гарантованого заробітку на індульгенціях!
показати весь коментар
09.06.2026 22:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 