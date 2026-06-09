У МВС розповіли про нову систему покарань за порушення Правил дорожнього руху. Що передбачено?
В Україні найближчим часом збираються запровадити нову систему покарань за порушення Правил дорожнього руху.
Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, система автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень, передає Укрінформ.
Наразі, за словами Климена, у правоохоронних органів немає важелів впливу на людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП.
"Ми йдемо з тим, що ми можемо зробити у найближчий час, і разом із Нацполіцією, правниками тощо будемо працювати уже з цього тижня над цим. Драфт – сьогодні-завтра – наших пропозицій уже готується, і тепер уже буде справа за експертами та народними депутатами, з якими ми будемо постійно консультуватися", – сказав Клименко.
Що передбачено
На думку Клименка, санкції за порушення мають бути завжди й вони мають бути зрозумілими для українців.
"Ітиметься все-таки [спочатку] про роботу системи, яка буде "вибивати", наприклад, [у людини] 10 порушень перевищення швидкості – і будуть якісь санкції – наприклад, по вилученню водійського посвідчення або ж по передачі цих справ тощо", – розповів Клименко.
Він додав, що бальна система буде наступним етапом.
"Бо це – величезна інфраструктура, вона має бути розбудована, і ми не можемо обіцяти, що вона за пів року чи за рік запрацює. Я думаю, що поки в драфтовому варіанті має бути система, яка буде "вибивати" кількість і тяжкість порушень", – пояснив Клименко.
За його словами, владі потрібно дуже виважено підходити до того, щоб і не порушити права людей, і щоб люди розуміли невідворотність покарання за порушення правил, які будуть встановлені законом.
"Ми маємо послухати спеціалістів, Нацполіцію, патрульну поліцію, відповідних експертів, бо можуть бути нюанси", – наголосив Клименко.
Він також розказав, що завтра, 10 червня, правоохоронний комітет має розглянути це питання (щодо змін до законодавства для водіїв – систематичних порушників, – ред.).
Окрім цього, МВС планує провести дві наради, одна з яких стосується цього питання, інша – про цивільну зброю.
Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.
Нагадаємо, з 6 березня на дорогах України почали працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Перед тим повідомлялося, що в Україні вперше за 5 років поменшало протоколів за нетверезе водіння.
У листопаді торік стало відомо, що за час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.
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Наказания за систематические правонарушения - нет.
За перевищення швидкостi вiдповiдае ст. 122 п.1 КУпАП. Вiдкриваемо:
"Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
20*17 = 340 грн.
Це ЕДИНЕ покарання, передбачене за перевищення швидкостi.
Можна в вашу чергу статтю, за якою постанови за перевищення швидкостi розглядае суд?
та це так, треба послухати, бо можна таку систему створити, що всі перераховані слухачі без доходів залишаться, мають бути нюанси для постійного і гарантованого заробітку на індульгенціях!