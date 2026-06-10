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Новини Податкова Бюджет-2026
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Доходи місцевих бюджетів суттєво зросли у 2026 році: яких надходжень найбільше?

Доходи місцевих бюджетів суттєво зросли у 2026 році: яких надходжень найбільше?

За підсумками п'яти місяців 2026 року до місцевих бюджетів надійшло майже 231,3 млрд грн податкових надходжень і зборів, що на 15,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила Пресслужба Державної податкової служби України.

Серед ключових джерел наповнення місцевих бюджетів:

  • єдиний податок – 39,1 млрд грн (+10,3%);
  • податок на майно – 25,4 млрд грн (+13,7%);
  • податок на прибуток підприємств – 17,9 млрд грн (+1,3%);
  • туристичний збір – 161,8 млн грн (+22,6%);
  • збір за місця для паркування транспортних засобів – 97 млн грн (+11%).

графік

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Як повідомлялося, у травні 2026 року Міністерство фінансів забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів у розмірі 29,2 млрд грн, що на 9 млрд грн більше, ніж у квітні.

Нагадаємо, за підсумками січня-травня 2026 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1,36 трлн грн. Серед основних джерел наповнення бюджету за цей період були кошти міжнародної грантової допомоги в обсязі 249,9 млрд грн, а також перерахування частини прибутку Національного банку у квітні та травні на суму 146,1 млрд грн.

Автор: 

бюджет (2182) податки (2857) Державна податкова служба (523)
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