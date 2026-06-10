В Україні падає попит на бензинові авто: популярні моделі травня
Минулого місяця автопарк країни поповнили 12,7 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.
Це на 3% менше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє "Укравтопром".
Із загальної кількості 2,2 тис. становили нові бензинові авто (-10%), тоді як 10,5 тис. – вживані (-1%).
ТОП-5 моделей нових легковиків із бензиновими двигунами:
- Hyundai Tucson – 190 од.
- Mazda CX5 – 186 од.
- Renault Duster – 113 од.
- BMW 3 – 110 од.
- Skoda Karoq – 102 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Tiguan – 668 од.
- Volkswagen Golf – 620 од.
- Nissan Rogue – 604 од.
- Audi Q5 – 520 од.
- Ford Escape – 305 од.
Нагадаємо, минулого місяця український автопарк поповнився 2 652 авто на акумуляторних джерелах живлення. У порівнянні з травнем минулого року попит на електромобілі знизився на 57%, а відносно квітня 2026 року ‒ на 12%.
Водночас упродовж травня на українському ринку нових комерційних авто (вантажних і спеціальних) було реалізовано 1032 транспортні засоби. Це на 8% менше, ніж у попередньому місяці.
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