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В Україні падає попит на бензинові авто: популярні моделі травня

В Україні падає попит на бензинові авто: популярні моделі травня

Минулого місяця автопарк країни поповнили 12,7 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.

Це на 3% менше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє "Укравтопром".

Із загальної кількості 2,2 тис. становили нові бензинові авто (-10%), тоді як 10,5 тис. – вживані (-1%).

ТОП-5 моделей нових легковиків із бензиновими двигунами:

  1. Hyundai Tucson – 190 од.
  2. Mazda CX5 – 186 од.
  3. Renault Duster – 113 од.
  4. BMW 3 – 110 од.
  5. Skoda Karoq – 102 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. Volkswagen Tiguan – 668 од.
  2. Volkswagen Golf – 620 од.
  3. Nissan Rogue – 604 од.
  4. Audi Q5 – 520 од.
  5. Ford Escape – 305 од.

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Нагадаємо, минулого місяця український автопарк поповнився 2 652 авто на акумуляторних джерелах живлення. У порівнянні з травнем минулого року попит на електромобілі знизився на 57%, а відносно квітня 2026 року ‒ на 12%.

Водночас упродовж травня на українському ринку нових комерційних авто (вантажних і спеціальних) було реалізовано 1032 транспортні засоби. Це на 8% менше, ніж у попередньому місяці.

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авто (4447) бензин (1233) Україна (855) Volkswagen (254)
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Скоро через Іран на бензині будуть їздити тільки в Америці і країнах-бензоколонках.
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10.06.2026 10:36 Відповісти

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