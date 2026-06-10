Ціни на золото впали до двохмісячного мінімуму на тлі поновлення бойових дій на Близькому Сході

10 червня ціни на золото знизилися більш ніж на 2% і досягли мінімального рівня за понад два місяці. Причиною стали нові бойові дії на Близькому Сході, які затьмарили очікування врегулювання конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна золота впала на 2,1% ‒ до $4 172,44 за унцію станом на 08:49 за Гринвічем, що є найнижчим показником з 23 березня. Серпневі ф’ючерси на золото в США також знизилися на 2,1% ‒ до $4 195,60.

"Золото залишається під впливом зростаючої інфляції, незважаючи на геополітичну напруженість, яка підживлює небажання ризикувати. Відновлені воєнні дії між США та Іраном по суті саботували зусилля щодо припинення війни", ‒ зазначив Лукман Отунуга, старший аналітик FXTM.

Спотове срібло втратило 2,1% і становило $63,99 за унцію, платина подешевшала на 3,1% ‒ до $1 673,97, а паладій знизився на 0,4% ‒ до $1 217.

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Нагадаємо, 10 червня ціни на нафту зросли, частково відігравши попереднє падіння до мінімального рівня за 7 тижнів, зафіксованого на попередній торговій сесії. Динаміка ринку була зумовлена новими ударами американських військових по Ірану.

Як повідомлялося, 9 червня США розпочали масштабну серію ударів по території Ірану у відповідь на збиття американського ударного гелікоптера Apache. Операція стартувала о 17:00 за східноамериканським часом після відповідного розпорядження.