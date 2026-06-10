Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Падіння гривні
1 314 2

Історичне падіння гривні продовжується: Нацбанк встановив офіційний курс валют на 11 червня

валют,гривня,долар,курс

Офіційний курс гривні до долара другий день поспіль тягнеться до психологічної позначки в 45 грн/$, свідчать дані Національного банку України. Водночас у відділеннях банків вдень 10 червня долар продається дорожче за 45 грн/$.

Так, за підсумками торгів на міжбанку, НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 11 червня:

  • до долара США – 44,9790 грн (проти 44,8437 грн 10 червня);
  • до євро – 51,8945 грн (проти 51,8976 грн 10 червня).
Курс валют станом на 10 червня
Середній курс валют у банках України станом на 15:35 10 червня. Скриншот: minfin.com.ua

Як повідомлялося, 10 червня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,8437 грн/$.

До речі, середній курс долара, який закладався для розрахунків бюджету на 2026 рік, – 45,7 грн.

Прогноз курсу

Як розповів Бізнес Цензору директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, у червні валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься у прогнозованому коридорі без різких курсових зламів.

Для долара базовим очікується діапазон 43,8-44,8 грн/$, для євро – 51-52 грн/євро.

"Але, як бачимо у перші дні місяця, курс долара вже відштовхнувся від позначки 44 грн. Тобто можна сміливо сказати, що, навіть якщо курс американської валюти дещо "спаде", новий психологічний бар'єр вже подолано", – зазначив експерт.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

гривня (1830) долар (521) євро (292) курс (1759) НБУ (9743) обмін валюти (960)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По приколу, хоть поржем, хуже не будет! Сделаем их вместе!
Тьфу, *** ...
показати весь коментар
10.06.2026 18:29 Відповісти
а чому майже кожного дня ви пишете "Історичне " ???
це просто падіння гривні, це звичайний процес. і кожного тижня гривня буде дешевшати. і кожного разу це буде Історичне ??? що тут історичного????
показати весь коментар
10.06.2026 19:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 