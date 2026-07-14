Держфінмоніторинг за пів року виявив підозрілі фінансові операції на понад 194 мільярди. ІНФОГРАФІКА

За перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України передала правоохоронним органам 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій.

Це утричі більше, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомляє пресслужба відомства.

Загальна сума операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням незаконних доходів та іншими кримінальними правопорушеннями, сягнула 194,2 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує торішній показник.

Корупція та розкрадання бюджетних коштів

Одним із пріоритетних напрямів роботи стало виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з розкраданням бюджетних коштів і корупційними злочинами.

За перше півріччя Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 269 відповідних матеріалів. Загальна сума підозрілих операцій у цих справах становила 47,7 млрд грн.

Податкові злочини

Також значно активізувалася робота з виявлення можливих податкових правопорушень. Упродовж шести місяців підготовлено майже 500 матеріалів, що стосуються ймовірних схем ухилення від сплати податків та легалізації тіньових доходів.

Загальна сума фінансових операцій у цих матеріалах досягла 114,5 млрд грн.

Схеми із "дропами"

Окрему увагу приділили боротьбі з використанням так званих "дропів" ‒ осіб, чиї банківські рахунки можуть використовуватися для проведення незаконних фінансових операцій.

За шість місяців Держфінмоніторинг проаналізував понад 24 тис. рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі, а також виявив понад 12 тис. осіб із ознаками участі у таких схемах.

Загальна сума операцій, які можуть бути пов'язані з діяльністю "дропів", перевищила 18,5 млрд грн.

Фінансування тероризму

Крім того, у першому півріччі 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 36 матеріалів, пов'язаних із можливим фінансуванням тероризму, колабораційною діяльністю, збройною агресією РФ проти України та порушенням санкційного законодавства. Такі справи перебувають на особливому контролі фінансової розвідки.

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Нагадаємо, Державна служба фінансового моніторингу запровадила окремий напрям аналізу фінансових операцій із готівкою, які використовуються для придбання дороговартісних активів.

Раніше повідомлялося, що за січень-листопад минулого року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам понад 1,2 тис. матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій на загальну суму майже 250 млрд грн. Це вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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