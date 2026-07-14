Служба відновлення хоче за 6,7 мільярда відремонтувати лише два шматки доріг на Миколаївщині

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області розкрила пропозиції на двох тендерах, які стосуються реконструкції та капітального ремонту трас на загальну очікувану суму 6,7 млрд грн.

Як свідчать дані в системі "Прозорро", йдеться не про латання ям, а про капітальні роботи на ділянках доріг загальною довжиною всього 26 км, передають Наші гроші.

За мірками України це незначна дистанція – у Києві це відстань між станціями метро "Харківська" і "Житомирська". Однак розмір фінансування, якого потребуватимуть ці ремонти на Миколаївщині, значний. Для прикладу: за очікувану суму можна було б побудувати захисні споруди для 150 підстанцій обленерго по всій країні.

Про які дороги йдеться

Один тендер на очікувану суму 4,22 млрд грн стосується реконструкції дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на ділянці км 110+000 + км 126+000 довжиною 16 км.

Аукціон виграло ТОВ "Європейська дорожньо-будівельна компанія" з ціною 4,22 млрд грн. При цьому компанія зробила знижку в розмірі 5,5 млн грн, або 0,1%.

Дорожчим конкурентом було ТОВ "Ростдорстрой".

Інший тендер на 2,48 млрд грн стосується капітального ремонту автодороги загального користування державного значення Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через місто Вознесенськ) на ділянці км 134+050 – км 146+497 довжиною 12 км.

На цих торгах "Ростдорстрой" виявився єдиним учасником із ціною 2,47 млрд грн. Компанія зробила знижку в 4,96 млн грн, або 0,2%.

Про миколаївську Службу відновлення

Службу відновлення в Миколаївській області з січня 2021 року очолює Олександр Антощук.

Антощука призначили на цю посаду ще в грудні 2015 року, однак уже в липні 2016 року звільнили з неї за результатами засідання колегії "Укравтодору" за невиконання посадових обов'язків.

У травні 2019 року Антощук поновився на посаді за рішенням суду. Проте за кілька днів "Укравтодор" повідомив про його повторне звільнення через "невиконання службових обов'язків".

У Держагентстві автомобільних доріг тоді заявили, що Антощука повторно звільнили за те, що він поновився на посаді, сфальсифікувавши документи в суді.

Окрім того, після свого відновлення Антощук нібито чинив тиск на співробітників Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, про що у відомстві пообіцяли повідомити правоохоронним органам.

У вересні 2019 року суд вдруге поновив Антощука на посаді начальника Служби автошляхів Миколаївської області.

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Відновлення Дорожнього фонду

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам під час розгляду змін до державного бюджету на 2026 рік доручити уряду з 2027 року частково відновити Дорожній фонд.

Наприкінці квітня поточного року заступник міністра фінансів Олександр Кава розповідав, що в Україні опрацьовують можливість відновлення Дорожнього фонду в державному бюджеті на 2027 рік з потенційним його перетворенням на транспортний фонд, кошти якого можуть спрямовуватися не лише на дорожню інфраструктуру, а й на підтримку залізниці.

Нагадаємо, у 2024 році надходження державного Дорожнього фонду, який входив до спеціального фонду держбюджету, було перерозподілено до загального фонду державного бюджету для посилення фінансування армії та зміцнення обороноздатності країни.

Фінансування ремонтів

Наприкінці червня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявляв, що на відновлення дорожньої інфраструктури й перебудову системи логістики в перші два повоєнні роки Україна потребуватиме близько 40 млрд євро.

На початку червня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 3,5 млрд грн обласним військовим адміністраціям.

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявляв, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.

Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.

Перед цим прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що в держбюджеті на 2026 рік на ремонт доріг передбачено 12,6 млрд грн, ще 10 млрд грн Кабінет Міністрів готовий виділити із резервного фонду держбюджету. Водночас ремонт прифронтових доріг цього року фінансуватимуть з бюджету Міністерства оборони.

До того голова Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

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