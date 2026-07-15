У Польщі спростували заяви про блокування вантажівок "Укрпошти" на кордоні

У Польщі спростували заяви генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського про нібито блокування вантажівок компанії польською митницею на кордоні.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Як заявляє польська сторона, після нещодавніх вибухів у сортувальних центрах посилок у Києві польські служби посилили контроль за відправленнями, що надходять зі сходу. Це пов'язано, зокрема, із використанням Росією "горючих посилок" для здійснення диверсій.

"На польських пунктах пропуску через кордон з Україною не проводилися та не проводяться жодних посилених контрольних заходів, спрямованих на товари Укрпошти, а також не було випадків "блокування" перевезень Митно-податковою службою (ДМС) чи запровадження будь-яких обмежень на перевезення відправлень вищезгаданої компанії", ‒ зазначили у Міністерстві фінансів Польщі.

Відомство пояснило, що митні органи діють відповідно до чинного законодавства.

За словами польських чиновників, завдання Національної податкової адміністрації полягає в тому, щоб забезпечити, "щоб на митну територію Європейського Союзу ввозилися лише товари, наявність яких не загрожує життю та здоров’ю людей, громадській безпеці, навколишньому середовищу та не порушує комерційних інтересів підприємців ЄС".

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Як заявив 22 червня генеральний директор "Укрпошти" Ігорь Смілянський, через ситуацію на польському кордоні автомобілі компанії вимушені прокладати маршрути через територію Угорщини та Словаччини. Він також уточнив, що протягом останніх двох місяців вантажівки Укрпошти блокуються польською митницею.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни ‒ Ордена Білого Орла ‒ на тлі скандалу, пов'язаного з присвоєнням одному з елітних підрозділів Сил спеціальних операцій України найменування Героїв УПА.

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