БЕБ викрило незаконний продаж рідин для вейпів на Вінничині – справу передали до суду. ФОТО

Бюро економічної безпеки у Вінницькій області припинило діяльність чергових нелегальних точок продажу рідин для електронних сигарет і, завершивши досудове розслідування, повідомило про підозру двом особам.

Як повідомили в БЕБ, торгівлю здійснювали в магазинах на Вінниччині без ліцензій та будь-яких дозвільних документів.

Під час обшуків із незаконного обігу детективи БЕБ вилучили понад 4.5 тис. ємностей із нікотином, гліцерином та ароматизаторами.

Відповідальність осіб

Наразі дві особи отримали підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів).

Одне провадження вже направлено до суду з обвинувальним актом.

Окрім того, в ході досудового розслідування фігурантки добровільно перерахували 130 тис. грн на підрозділи Збройних Сил України.





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Тіньовий ринок тютюну

Як повідомлялося, раніше в липні Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області повідомило про підозру громадянину Молдови, який під виглядом свіжої полуниці намагався незаконно перемістити через кордон 360 тис. пачок сигарет вартістю 15 млн грн.

На початку липня Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу стосовно злочинної групи на Київщині – фігуранти справи організували мережу збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів через торговельні точки у кількох районах області.

У червні колишньому директору підприємства тютюнової галузі повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Внаслідок незаконного виробництва та реалізації сигарет державний бюджет недоотримав понад 2,3 млрд грн.

Також стало відомо, що Україна щороку втрачає близько 38 млрд грн податкових надходжень через нелегальний ринок тютюнової продукції та вейпів. При цьому більшість торговельних точок, які закривають правоохоронці, відновлюють роботу вже протягом тижня.

Раніше представники легальних виробників заявляли, що за підсумками 2025 року бюджет недоотримав 26,5 млрд грн. За їхніми оцінками, у разі збереження поточної тенденції у 2026 році втрати можуть зрости до 28 млрд грн.

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