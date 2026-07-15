Імпорт бензину в Україну за пів року підскочив на 33%. Які українські мережі привезли найбільше?

За січень-червень 2026 року імпорт автомобільних бензинів в Україну зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнув 768 тис. тонн.

Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані дослідження Консалтингової групи "А-95".

Чому перше півріччя виявилося складним

Перша половина року для паливного ринку виявилася надзвичайно напруженою через кілька факторів:

зимовий аномальний попит виник через масовані обстріли енергетичної інфраструктури та активне використання генераторів;

та активне використання генераторів; весняний дефіцит у Європі – українським компаніям довелося буквально виборювати ресурси на тлі глобальної логістичної кризи після початку подій в Ормузькій протоці;

після початку подій в Ормузькій протоці; червнева напруга – ринок готувався до обов'язкового переходу на використання спиртовмісного екологічного бензину E10.

Хто і звідки віз паливо

Основним джерелом постачання залишився західний напрямок, проте через обмеження в Польщі та Литві навесні імпортери переорієнтувалися на південні маршрути.

Литва лишається лідером імпорту. Нафтопереробні заводи (НПЗ) у Мажейкяї відвантажив в Україну 253 тис. тонн високооктанового палива (+29% до минулого року). Румунія посіла друге місце з обсягом 158 тис. тонн (+34%).

Постачання з Польщі зросли незначно – лише на 8%, до 122 тис. тонн.

Зокрема Греція повернулася на ринок. Після повної відсутності постачань торік, цього разу Україна імпортувала 50 тис. тонн грецького бензину (переважно виробництва Motor Oil). Як зазначають в "А-95", це чіткий маркер дефіциту в традиційних постачальників.

Топ-імпортери

Частка ТОП-10 компаній у загальному імпорті впала з 84% до 76%.

ОККО лиається на першому місці з обсягом 209 тис. тонн, хоча й зменшила закупівлі на 4%.

WOG імпортував 124 тис. тонн (-5%). Зниження обсягів гігантів ринку пов'язане зі стрімким зростанням цін та жорсткою конкуренцією з боку "Укрнафти".

UPG посіло третє місце, наростивши імпорт на 28% – до 87 тис. тонн. Це результат агресивного розширення: компанія взяла в оренду понад 150 АЗС мережі ANP/"Авіас".

"Укрнафта" піднялася на четверте місце з показником 47 тис. тонн. Держкомпанія, яка раніше купувала паливо епізодично, навесні почала активно нарощувати імпорт завдяки антикризовим заходам.

"БРСМ-Нафта" показала найстрімкіший стрибок – імпорт зріс із 5 до 36 тис. тонн через проблеми з внутрішнім виробництвом сумішевого палива.

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Перехід на новий екобензин Е10

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні набув чинності новий стандарт автомобільного бензину Е10. Він передбачає обов'язкове додавання до палива від 5% до 10% біоетанолу (спирту рослинного походження).

Саме підготовка ритейлерів до цього переходу та створення необхідних запасів пального за новим стандартом стали одним із факторів напруги на ринку наприкінці першого півріччя.

Експорт біоетанолу

Нагадаємо, за підсумками 2025 року Україна експортувала 111,2 тис. тонн біоетанолу, що на 11,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільші обсяги експорту фіксувалися у лютому, березні та квітні, тоді як найнижчі показники припали на вересень, жовтень і листопад.

Безпека та мобільні АЗС

Попри ракетні та дронові удари, які Росія завдає по українських АЗС дефіциту пального в Україні немає.

Нагадаємо, через пошкодження автозаправних станцій на Сумщині у Тростянецькій громаді для забезпечення населення пальним буде розгорнута мережа мобільних точок продажу.

Місця розташування мобільних точок регулярно змінюватимуться з міркувань безпеки, щоб унеможливити їх ураження. Автозаправні автомобілі не перебуватимуть тривалий час на одній локації.

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