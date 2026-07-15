Кредити бізнесу в Україні в червні зросли на 31% порівняно з минулим роком, – НБУ

В Україні чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у червні поточного року збільшилися на 31% порівняно з червнем торік, кредити населенню – на 36% відповідно.

Про це свідчить оновлена оперативна статистика про основні показники діяльності банків України, оприлюднена Національним банком України.

Кошти на рахунках

Окрім того, продовжується стале зростання коштів на рахунках клієнтів.

За червень обсяг гривневих коштів на рахунках бізнесу в банках зріс на 17% рік до року, а фізичних осіб – на 20%.

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Проблемні кредити

Як повідомлялося, станом на 1 червня поточного року частка непрацюючих кредитів (NPL, Non-Performing Loan) у банківському секторі України залишається на низькому рівні – 12,8%. Із початку року вона скоротилася на 1,1 відсотковий пункт (в.п.).

частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України станом на 1 травня також продовжувала зменшуватися: до 12,6%, або на 1,3 в.п., з початку року.

Рівень дефолтів за кредитами в перший рік повномасштабного вторгнення сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі – 39,1%.

Із середини 2023 року частка непрацюючих кредитів поступово скорочується.

У Нацбанку нагадали, що в грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до 15-річного мінімуму.

Банківська система України

Як повідомлялося, раніше в травні Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування, яке передбачає оцінку показників діяльності банків та достатності їхнього капіталу в умовах базового макроекономічного сценарію та малоймовірної, але реалістичної кризи.

У червні стало відомо, що завдяки реалізації Стратегії з розвитку кредитування в Україні вже понад рік обсяги гривневих кредитів для бізнесу зростають приблизно на третину в річному обчисленні.

Також у середні червня повідомлялося, що правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.

У березні Національний банк зупинив цикл зниження облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних.

Облікова ставка

Нагадаємо, Національний банк з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому вона перебувала з березня 2025 року. У такий спосіб правління Нацбанку вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, повідомляли тоді в НБУ.

Раніше аналітики Growford Institute дійшли висновку, що облікова ставка Національного банку України значно перевищує середній рівень ключових ставок центральних банків під час війни. Це збільшує витрати держави на обслуговування внутрішнього боргу та обмежує можливості фінансувати воєнні видатки за рахунок внутрішніх запозичень.

Нагадаємо, в червні 2026 року Національний банк України за результатами щорічного перегляду показників діяльності підтвердив статус системної важливості для 16 банків, що були в цьому переліку минулого року.

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