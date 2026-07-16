Завод у США за два роки не виготовив жодної деталі снарядів після поставок Україні. На його будівництво витратили $469 мільйонів

Новий завод у місті Мескіт (штат Техас), який мав допомогти Сполученим Штатам Америки відновити запаси 155-мм артилерійських снарядів після масштабних постачань Україні, за майже два роки роботи не виготовив жодної придатної деталі.

Про це повідомляє CBS News.

Чому завод у Техасі простоює

Підприємство, яким керує оборонний гігант General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOTS), офіційно відкрили у травні 2024 року. На його будівництво Пентагон виділив $469 млн.

Однак станом на березень 2026 року завод не спромігся випустити жодної металевої деталі для снарядів, яка б відповідала стандартам і специфікаціям контракту.

У чому причина провалу:

невдале обладнання – армійські чиновники "прийняли ризик" і погодилися на план підрядника закупити техніку, яка не пройшла попередніх випробувань;

ще у серпні 2025 року контрактне управління армії США наказало заводу призупинити роботу, щоб оцінити, чи здатне підприємство взагалі усунути виробничий брак та виконати зобов'язання;

у компанії GDOTS заявили, що вже узгодили з армією план подальших дій, який передбачає "додаткові інвестиції компанії для завершення проєкту".

У звіті наглядового органу резюмують: витрачені $469 млн могли бути використані Пентагоном для вирішення інших пріоритетних оборонних завдань.

Вплив простою заводу на нарощування виробництва

Через простій техаського заводу американська армія катастрофічно відстає від запланованих темпів виробництва боєприпасів калібру 155 мм.

Армія планувала вийти на рівень 100 тис. снарядів на місяць до жовтня 2025 року. Проте станом на березень 2026 року США виробляли лише 36 тис. одиниць на місяць. Завод у Техасі мав щомісяця постачати 30 тис. мсеталевих деталей, але не дав жодної.

Оскільки наразі працюють лише три інші заводи з випуску металевих деталей, Пентагон зможе досягти обсягу максимум у 71 тис. набоїв на місяць лише до вересня 2026 року.

Скільки снарядів США вже передали

За останні чотири роки Пентагон скоротив свої запаси 155-мм артилерії на 3,6 млн снарядів:

понад три млн набоїв було передано Україні в межах оборонних пакетів адміністрації Джо Байдена;

в межах оборонних пакетів адміністрації Джо Байдена; 218 тис. – продано іншим державам;

112 тис. – використано самими США для навчань і випробувань.

Аналітики зазначають, що хоча зараз попит на артилерію на фронті в Україні дещо знизився через перехід війни у фазу безпілотників, цей прецедент оголив серйозні проблеми американського оборонно-промислового комплексу та його нездатність швидко масштабувати виробництво зброї у разі затяжних конфліктів.

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Будівництво заводу боєприпасів у Литві

Водночас у Європі триває активне розширення оборонних потужностей для забезпечення стабільного постачання артилерії.

Зокрема, у 2025 року німецький збройовий концерн Rheinmetall офіційно розпочав будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

Як повідомлялося, на початку 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Влітку того ж року концерн отримав від українського уряду замовлення на будівництво заводу.

Планувалося, що завод почне працювати у 2026 році. Втім, від початку 2025 року гендиректор Rheinmetall Армін Папперґер почав скаржитися на затримки з реалізацією проєкту через бюрократію в Україні. Він зауважував, що заводи компанії у Німеччині будуються швидше, ніж в Україні.

А в серпні цього року Папперґер заявив, що невдоволений темпами реалізації проєкту в Україні через дуже високий рівень бюрократії. Тоді він зазначав, що проєкти у Німеччині та Україні почали реалізовуватися приблизно в один час, але німецький завод вже готовий.

Після цього уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall, заявив міністр оборони Деніс Шмигаль у вересні, через півтора роки після публічного оголошення про плани будівництва.

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