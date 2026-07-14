Дефіцит бюджету США може перевищити $2 трильйона уже до вересня. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів США у 2026 фінансовому році щомісяця залучає близько $155 млрд запозичень, що еквівалентно приблизно $39 млрд на тиждень.

Про це повідомляє Investing з посиланням на Комітет із відповідального федерального бюджету (CRFB).

Водночас дефіцит федерального бюджету стрімко наближається до позначки у $2 трлн, а до вересня може перевищити цей рівень.

За даними CRFB, за перші дев'ять місяців 2026 фінансового року США залучили $1,4 трлн запозичень, зокрема $126 млрд лише у червні.

Це на $35 млрд більше, ніж за аналогічний період 2025 фінансового року, що свідчить про подальше погіршення бюджетної ситуації навіть попри економічне зростання.

Одним із найтривожніших сигналів експерти називають збільшення витрат на обслуговування державного боргу. Чисті процентні виплати за борговими зобов'язаннями за перші дев'ять місяців фінансового року сягнули $857 млрд, або близько $23,8 млрд на тиждень.

Для порівняння, витрати на виплату відсотків уже перевищують сукупні бюджети міністерств оборони, торгівлі, внутрішньої безпеки, освіти, Агентства з охорони навколишнього середовища, Адміністрації малого бізнесу та Поштової служби США.

"Цього фінансового року ми, ймовірно, займемо $2 трлн і більше ‒ разюча цифра з урахуванням того, що економіка продовжує зростати, а безробіття залишається низьким. Це лише верхівка айсберга: запозичення різко зростуть, якщо політики не візьмуть під контроль витрати на соціальні програми", ‒ заявила президентка CRFB Майя МакГінес.

Співвідношення державного боргу до ВВП уже досягло рівня, якого не фіксували з часів Другої світової війни, попри те, що американська економіка продовжує зростати приблизно на 2,1% на рік.

Прихильники жорсткішої бюджетної дисципліни попереджають, що країна ризикує вичерпати свої фінансові резерви ще до можливої рецесії, що суттєво обмежить можливості влади реагувати на майбутнє економічне уповільнення.

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Нагадаємо, на початку року президент США Дональд Трамп повідомив, що у 2027 році оборонний бюджет країни планують збільшити до $1,5 трлн. За його словами, це дасть змогу створити "армію мрії" та посилити безпеку й обороноздатність держави.

Минулого року Дональд Трамп заявляв, що після виплати кожному громадянину країни по $2000 його адміністрація планує розпочати скорочення державного боргу.

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