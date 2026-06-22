Війна США проти Ірану коштувала Пентагону близько $40 млрд, - CNN

За попередніми оцінками, військова кампанія США проти Ірану коштувала Міністерству оборони близько 40 мільярдів доларів. Такі розрахунки наведені в аналітичному дослідженні, яке готує до публікації Центр стратегічних та міжнародних досліджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Витрати Пентагону

За підрахунками аналітиків, лише за перші чотири доби конфлікту витрати США сягнули 3,7 млрд доларів. До 12-го дня бойових дій загальна сума зросла приблизно до 16,5 млрд доларів. Надалі фінансове навантаження зменшилося через скорочення інтенсивності ударів.

Експерти оцінюють загальну вартість війни для Сполучених Штатів у 40 млрд доларів. До цієї суми входять витрати на озброєння, втрати техніки та відновлення пошкоджених військових об'єктів. Водночас розрахунок не враховує поточні операційні видатки, які вже були закладені до оборонного бюджету США на 2026 рік, що перевищує 1 трлн доларів.

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Окрім Пентагону, додаткові витрати понесли й інші федеральні структури. За оцінками дослідників, Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство у справах ветеранів разом витратили на наслідки конфлікту близько 1 млрд доларів.

Енергетичні наслідки

Війна позначилася і на американських споживачах. У період бойових дій середня вартість бензину в країні зросла з менш ніж 3 доларів до понад 4 доларів за галон.

Дослідження Браунівського університету свідчить, що через енергетичні наслідки війни кожне американське домогосподарство в середньому витратило на 253 долари більше, ніж могло б за відсутності конфлікту.

Тим часом видобуток нафти на Близькому Сході залишається порушеним уже чотири місяці. За інформацією аналітичної компанії Kpler, за цей період світовий ринок недоотримав близько 1,15 млрд барелів нафти.

Вплив енергетичної кризи відобразився і на макроекономічних показниках. За останніми даними Бюро статистики праці США, річний рівень інфляції вперше за три роки перевищив позначку у 4%, значною мірою через подорожчання енергоносіїв.

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