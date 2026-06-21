США та Іран просунулися у переговорах у Швейцарії, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прогрес у переговорах з Іраном, які проходять у Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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Переговори набирають обертів

За словами Венса, за останні години сторонам вдалося досягти помітних результатів.

"За останні кілька годин ми вже досягли значного прогресу", – зазначив він, підкресливши, що ця зустріч має історичне значення.

Віцепрезидент наголосив, що раніше, за винятком останніх місяців, керівництво Ірану та США не проводило зустрічей на такому високому рівні.

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Мирні наміри і нові виклики

Венс пояснив, що американська делегація перебуває у Швейцарії для того, щоб за допомогою дипломатії змінити ситуацію на Близькому Сході.

Він додав, що США бачать перспективу співпраці між країнами регіону задля досягнення миру та стабільності.

Віцепрезидент прибув до Бюргенштока для участі у переговорах, передбачених попередніми домовленостями. Водночас ситуацію ускладнило рішення Ірану відновити блокаду Ормузької протоки.

17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум про припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Документ має стати основою для фінальної угоди, яку планують узгодити протягом 60 днів.

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