УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9557 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
1 702 25

США та Іран просунулися у переговорах у Швейцарії, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс про переговори у Швейцарії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прогрес у переговорах з Іраном, які проходять у Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду". 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Переговори набирають обертів

За словами Венса, за останні години сторонам вдалося досягти помітних результатів.

"За останні кілька годин ми вже досягли значного прогресу", – зазначив він, підкресливши, що ця зустріч має історичне значення.

Віцепрезидент наголосив, що раніше, за винятком останніх місяців, керівництво Ірану та США не проводило зустрічей на такому високому рівні.

Читайте також: Трамп: США запровадять збори на прохід в Ормузькій протоці, якщо остаточної угоди з Іраном не буде

Мирні наміри і нові виклики

Венс пояснив, що американська делегація перебуває у Швейцарії для того, щоб за допомогою дипломатії змінити ситуацію на Близькому Сході.

Він додав, що США бачать перспективу співпраці між країнами регіону задля досягнення миру та стабільності.

  • Віцепрезидент прибув до Бюргенштока для участі у переговорах, передбачених попередніми домовленостями. Водночас ситуацію ускладнило рішення Ірану відновити блокаду Ормузької протоки.
  • 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум про припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Документ має стати основою для фінальної угоди, яку планують узгодити протягом 60 днів.

Читайте також: Жоден інший президент не зробив для виживання України у війні більше, ніж Трамп, - Венс

Автор: 

Іран (3535) перемовини (3835) США (26813) Джей Ді Венс (217)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Так, о іранська делегація покинула переговори в знак протесту через погрози Трампа?
Крутий прогрес.
показати весь коментар
21.06.2026 20:01 Відповісти
+5
Трамп - це стратех і дипйобмат від самого Нептуна. Звісно, до міжнародного гросмейстера з "многоходовочек" ***** не дотягує, але тверде друге місце - це безперечно
показати весь коментар
21.06.2026 20:04 Відповісти
+4
Та де просунулись, трампон там такого накидав, що переговорники зірвались з місця і гайнули подалі.
показати весь коментар
21.06.2026 20:54 Відповісти

Завантаження...

 
 