Переговори між США та Іраном розпочалися у Швейцарії
У неділю, 21 червня, на швейцарському курорті Бюргеншток розпочалися переговори між представниками США та Ірану за посередництва Катару та Пакистану.
Про це повідомляє телеканал Al Jazeera, інформує Цензор.НЕТ.
Хто представляє сторони?
США представляють віцепрезидент Джей Ді Венс і спеціальні посланці президента Дональда Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Серед переговірників від Ірану - спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф і міністр закордонних справ Аббас Арагчі.
Посередники
В якості посередників на переговорах виступають представники Катару, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф і головком сухопутних військ Асім Мунір.
Вимоги сторін
Перед переговорами представник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран хоче обговорити припинення вогню на всіх фронтах, у тому числі між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла" в Лівані.
Він заявив, що цей пункт досі не виконаний у повному обсязі. Він також звинуватив Ізраїль у порушеннях зобов'язань в Лівані. Крім того, за словами Багаї, Іран порушуватиме питання своїх заморожених активів й продажу нафти.
Своєю чергою віце-президент США Джей Ді Венс перед відльотом до Швейцарії заявив, що головними пріоритетами Вашингтона у переговорах з Іраном є "встановлення структури переговорів, досягнення прогресу в ядерних питаннях, а також припинення вогню в Лівані".
Венс зазначив, що зможе перебувати у Швейцарії лише "день-два", однак висловив сподівання, що за цей час вдасться досягти прогресу щодо поводження з ядерними матеріалами Ірану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль