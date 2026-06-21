Переговори між США та Іраном розпочалися у Швейцарії

У неділю, 21 червня, на швейцарському курорті Бюргеншток розпочалися переговори між представниками США та Ірану за посередництва Катару та Пакистану.

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто представляє сторони?

США представляють віцепрезидент Джей Ді Венс і спеціальні посланці президента Дональда Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Серед переговірників від Ірану - спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф і міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

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Посередники

В якості посередників на переговорах виступають представники Катару, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф і головком сухопутних військ Асім Мунір.

Вимоги сторін

Перед переговорами представник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран хоче обговорити припинення вогню на всіх фронтах, у тому числі між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла" в Лівані.

Він заявив, що цей пункт досі не виконаний у повному обсязі. Він також звинуватив Ізраїль у порушеннях зобов'язань в Лівані. Крім того, за словами Багаї, Іран порушуватиме питання своїх заморожених активів й продажу нафти.

Своєю чергою віце-президент США Джей Ді Венс перед відльотом до Швейцарії заявив, що головними пріоритетами Вашингтона у переговорах з Іраном є "встановлення структури переговорів, досягнення прогресу в ядерних питаннях, а також припинення вогню в Лівані".

Венс зазначив, що зможе перебувати у Швейцарії лише "день-два", однак висловив сподівання, що за цей час вдасться досягти прогресу щодо поводження з ядерними матеріалами Ірану.

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