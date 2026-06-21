Переговоры между США и Ираном начались в Швейцарии

В воскресенье, 21 июня, на швейцарском курорте Бюргеншток начались переговоры между представителями США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, пишет Цензор.НЕТ.

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Кто представляет стороны?

США представляют вице-президент Джей Ди Венс и специальные посланники президента Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Среди переговорщиков от Ирана — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

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Посредники

В качестве посредников на переговорах выступают представители Катара, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и командующий сухопутными войсками Асим Мунир.

Требования сторон

Перед переговорами представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран хочет обсудить прекращение огня на всех фронтах, в том числе между Израилем и группировкой "Хезболла" в Ливане.

Он заявил, что этот пункт до сих пор не выполнен в полном объеме. Он также обвинил Израиль в нарушениях обязательств в Ливане. Кроме того, по словам Багаи, Иран будет поднимать вопрос о своих замороженных активах и продаже нефти.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Венс перед вылетом в Швейцарию заявил, что главными приоритетами Вашингтона в переговорах с Ираном являются "установление структуры переговоров, достижение прогресса в ядерных вопросах, а также прекращение огня в Ливане".

Венс отметил, что сможет находиться в Швейцарии лишь "день-два", однако выразил надежду, что за это время удастся добиться прогресса в вопросе обращения с ядерными материалами Ирана.

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