США и Иран проведут 21 июня технические переговоры в Швейцарии, - МИД Пакистана

В воскресенье, 21 июня, в Швейцарии состоятся переговоры между США и Ираном.

Об этом в соцсети Х сообщило МИД Пакистана, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состоятся технические переговоры

В пакистанском министерстве отметили, что "переговоры на техническом уровне" должны состояться на швейцарском горном курорте Бюргершток, а в обсуждениях в качестве посредников примут участие представители Пакистана и Катара.

"Пакистан продолжает содействовать этому процессу в качестве посредника с целью продвижения договоренностей, достигнутых в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании", — говорится в сообщении.

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Вэнс отправится в Швейцарию, Уиткофф и Кушнер - уже там

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня, 20 июня, отправится в Швейцарию.

Между тем специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер уже находятся на месте. Они занимаются техническими аспектами переговоров, "которые были поставлены под сомнение из-за продолжающихся боевых действий между израильскими войсками и "Хезболлой" в Ливане".

"Мы спланируем переговоры, когда прибудут представители иранского правительства, а также правительств Катара и Пакистана. Это может произойти уже завтра, но такие вещи всегда немного меняются", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Он добавил, что планы его поездки, которые изменились за последнюю неделю, представляют собой "деликатный координационный танец", в котором необходимо учитывать "дипломатические протоколы".

Что предшествовало

Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля - они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.

18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.

Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. При этом обе стороны должны продолжить переговоры по ядерной программе.

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