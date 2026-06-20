США и Иран проведут 21 июня технические переговоры в Швейцарии, - МИД Пакистана
В воскресенье, 21 июня, в Швейцарии состоятся переговоры между США и Ираном.
Об этом в соцсети Х сообщило МИД Пакистана, сообщает Цензор.НЕТ.
Состоятся технические переговоры
В пакистанском министерстве отметили, что "переговоры на техническом уровне" должны состояться на швейцарском горном курорте Бюргершток, а в обсуждениях в качестве посредников примут участие представители Пакистана и Катара.
"Пакистан продолжает содействовать этому процессу в качестве посредника с целью продвижения договоренностей, достигнутых в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании", — говорится в сообщении.
Вэнс отправится в Швейцарию, Уиткофф и Кушнер - уже там
В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня, 20 июня, отправится в Швейцарию.
Между тем специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер уже находятся на месте. Они занимаются техническими аспектами переговоров, "которые были поставлены под сомнение из-за продолжающихся боевых действий между израильскими войсками и "Хезболлой" в Ливане".
"Мы спланируем переговоры, когда прибудут представители иранского правительства, а также правительств Катара и Пакистана. Это может произойти уже завтра, но такие вещи всегда немного меняются", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
Он добавил, что планы его поездки, которые изменились за последнюю неделю, представляют собой "деликатный координационный танец", в котором необходимо учитывать "дипломатические протоколы".
Что предшествовало
- Напомним,
США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля - они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.
- 18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.
- Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. При этом обе стороны должны продолжить переговоры по ядерной программе.
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