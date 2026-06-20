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Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
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Иран снова закрыл Ормузский пролив

Иран закрыл Ормузский пролив

Военное руководство Ирана в очередной раз заявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения соглашения Соединенными Штатами.

Об этом сообщает TasnimNews, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, в Иране заявили, что США якобы нарушили первый пункт меморандума о прекращении войны между странами, который прекращал боевые действия.

Кроме того, отмечается, что такой шаг является ответом на удары Израиля по Ливану и продолжение оккупации его юга.

"Ормузский пролив будет закрыт для судоходства", - говорится в сообщении.

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Дальнейшие меры

"Следует отметить, что этот первый шаг является ответом на нарушение соглашения со стороны врага, и если агрессия продолжится, будут запланированы и приняты дальнейшие меры, чтобы заставить врага соблюдать свои обязательства", - заявило военное руководство Ирана.

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Что предшествовало

  • Напомним,

    США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля - они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.

  • 18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.
  • Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе и в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. В то же время обе стороны должны продолжить ядерные переговоры.

Автор: 

Иран (3008) США (29602) Ормузский пролив (166)
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Топ комментарии
+13
чудова перемога відміняється.
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20.06.2026 17:53 Ответить
+6
Наша пісня гарна, починай спочатку.
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20.06.2026 17:53 Ответить
+5
Протока Мебіуса...
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20.06.2026 17:56 Ответить

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