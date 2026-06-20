Иран снова закрыл Ормузский пролив
Военное руководство Ирана в очередной раз заявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения соглашения Соединенными Штатами.
Об этом сообщает TasnimNews, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, в Иране заявили, что США якобы нарушили первый пункт меморандума о прекращении войны между странами, который прекращал боевые действия.
Кроме того, отмечается, что такой шаг является ответом на удары Израиля по Ливану и продолжение оккупации его юга.
"Ормузский пролив будет закрыт для судоходства", - говорится в сообщении.
Дальнейшие меры
"Следует отметить, что этот первый шаг является ответом на нарушение соглашения со стороны врага, и если агрессия продолжится, будут запланированы и приняты дальнейшие меры, чтобы заставить врага соблюдать свои обязательства", - заявило военное руководство Ирана.
Что предшествовало
- Напомним,
США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля - они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.
- 18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.
- Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе и в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. В то же время обе стороны должны продолжить ядерные переговоры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль