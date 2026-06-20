Иран снова закрыл Ормузский пролив

Военное руководство Ирана в очередной раз заявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения соглашения Соединенными Штатами.

Об этом сообщает TasnimNews, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, в Иране заявили, что США якобы нарушили первый пункт меморандума о прекращении войны между странами, который прекращал боевые действия.

Кроме того, отмечается, что такой шаг является ответом на удары Израиля по Ливану и продолжение оккупации его юга.

"Ормузский пролив будет закрыт для судоходства", - говорится в сообщении.

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Дальнейшие меры

"Следует отметить, что этот первый шаг является ответом на нарушение соглашения со стороны врага, и если агрессия продолжится, будут запланированы и приняты дальнейшие меры, чтобы заставить врага соблюдать свои обязательства", - заявило военное руководство Ирана.

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Что предшествовало