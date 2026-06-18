США официально сняли морскую блокаду Ирана
В соответствии с указанием Дональда Трампа США сняли морскую блокаду Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании.
Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США, пишет Цензор.НЕТ.
Блокада Ормузского пролива снята
Американские военные сняли блокаду с морского транспорта, заходящего в иранские порты и прибрежные зоны страны или покидающего их.
"Американские вооруженные силы не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них. Все действия американских вооруженных сил, направленные на обеспечение соблюдения блокады, прекращены. Наши крупные военные корабли останутся в этом районе, чтобы гарантировать, что все положения соглашения соблюдаются, выполняются и имеют полную юридическую силу", — заявили в Центральном командовании.
Что этому предшествовало?
- Напомним,
США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля — они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.
- 18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.
- Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе и в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. В то же время обе стороны должны продолжить ядерные переговоры.
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