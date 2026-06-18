РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14664 посетителя онлайн
Новости Операция США против Ирана
652 10

США официально сняли морскую блокаду Ирана

Ормузский пролив

В соответствии с указанием Дональда Трампа США сняли морскую блокаду Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Блокада Ормузского пролива снята

Американские военные сняли блокаду с морского транспорта, заходящего в иранские порты и прибрежные зоны страны или покидающего их. 

"Американские вооруженные силы не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них. Все действия американских вооруженных сил, направленные на обеспечение соблюдения блокады, прекращены. Наши крупные военные корабли останутся в этом районе, чтобы гарантировать, что все положения соглашения соблюдаются, выполняются и имеют полную юридическую силу", — заявили в Центральном командовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СМИ обнародовали текст меморандума между США и Ираном

Что этому предшествовало?

  • Напомним,

    США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля — они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.

  • 18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.
  • Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе и в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. В то же время обе стороны должны продолжить ядерные переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ирана должны быть баллистические ракеты, потому что у других стран они есть, — Трамп

Автор: 

Иран (3006) США (29588) судоходство (43) Ормузский пролив (165)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Кар-р-рочє, війну виграв Іран.
показать весь комментарий
18.06.2026 21:44 Ответить
+5
ХАХХАХАХАХАХХАХАХХ

США програли розгромом
показать весь комментарий
18.06.2026 21:48 Ответить
+3
Протока в черговий раз відкрита навічно.
показать весь комментарий
18.06.2026 21:46 Ответить

Загрузка...

 
 