США офіційно зняли морську блокаду Ірану

Відповідно до вказівки Дональда Трампа США зняли морську блокаду Ірану після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США, інформує Цензор.НЕТ.

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Блокада Ормузької протоки завершена

Американські військові зняли блокаду з морського транспорту, що заходить в іранські порти й прибережні зони країни або залишає їх.

"Американські збройні сили не перешкоджають транзиту суден до іранських портів або з них. Усі дії американських збройних сил, спрямовані на забезпечення дотримання блокади, припинені. Наші великі військові кораблі залишатимуться в цьому районі, щоб гарантувати, що всі положення угоди дотримуються, виконуються та мають повну юридичну силу", - заявили в Центральному командуванні.

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Що передувало?

Нагадаємо, США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.

Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.

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