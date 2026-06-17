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Новини Операція США проти Ірану
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ЗМІ оприлюднили текст меморандуму між США та Іраном

сша,іран

У США 17 червня оприлюднили текст документа, що оформлює домовленість про припинення бойових дій та подальші перемовини з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

Документ під назвою "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран" був опублікований після обурення тим, що його текст не був оприлюднений публічно.

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Що передбачає меморандум

Високопоставлений посадовець адміністрації США зачитав документ із 14 пунктів, у якому викладено положення щодо відновлення доступу до Ормузької протоки, послаблення певних фінансових обмежень для Ірану та очікування щодо ядерної програми Ірану під час майбутніх переговорів.

"Це, по суті, угода, що дозволяє нам негайно відкрити Ормузьку протоку, зобов'язує іранців знищити ядерний пил, а потім дає нам можливість, якщо іранці покращать свою поведінку, зробити економічне та санкційне послаблення", - пише CNN.

Читайте: Трамп подякував Сі Цзіньпіну і Путіну за позицію щодо Ірану: "Полегшили нам ситуацію"

Пункти меморандуму

• Ісламська Республіка Іран та США разом зі своїми союзниками у нинішній війні оголошують про негайне та постійне припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван, та беруть на себе зобов’язання не вчиняти ворожих дій і утримуватися від застосування сили. Остаточна угода підтвердить це положення.

• Сторони зобов’язуються поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної та не втручатися у внутрішні справи.

• Сторони зобов’язуються вести переговори та досягти остаточної угоди протягом максимум 60 днів, з можливістю продовження за взаємною згодою.

• США після підписання скасовують морську блокаду та не перешкоджають Ірану, а протягом 30 днів повністю відновлюють судноплавство. Також США виводять свої сили з прилеглих районів протягом 30 днів після остаточної угоди.

• Іран забезпечує відновлення руху торговельних суден у Перській та Оманській затоках упродовж 30 днів до рівня довоєнного періоду та усуває технічні перешкоди й міни.

• США разом із регіональними партнерами розробляють план економічного розвитку Ірану на щонайменше 300 млрд доларів.

• США зобов’язуються скасувати всі санкції, включно з рішеннями ООН та МАГАТЕ, а також усі односторонні санкції.

• Іран підтверджує, що не вироблятиме ядерну зброю. Питання ядерної діяльності та збагаченого матеріалу буде врегульовано в остаточній угоді.

• До остаточної угоди зберігається статус-кво: Іран не змінює параметри ядерної програми, США не вводять нові санкції та не збільшують військову присутність.

• США дозволяють експорт іранської нафти, нафтопродуктів і супутніх послуг одразу після підписання документа.

• Заморожені активи Ірану поступово розблоковуються та стають доступними для використання за рішенням Центрального банку Ірану.

• Сторони створюють механізм реалізації майбутньої остаточної угоди.

• Після гарантій виконання ключових статей сторони починають переговори щодо решти положень.

• Остаточна угода буде затверджена резолюцією Ради Безпеки ООН і матиме обов’язкову силу.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть відновити удари по Ірану, якщо угода з Тегераном його не задовольнятиме.

Читайте також: Угода між США та Іраном передбачає створення інвестиційного фонду на $300 мільярдів, ‒ Reuters

Автор: 

Іран (3515) США (26787) Меморандум (218)
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Топ коментарі
+10
Це називається - повна перемога Ірану над обісраним рудим дегенератом.
Панове громадяни США, ви вже готові платити 300 млрд. доларів Ірану, через цього тупого аморального недоумка?
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17.06.2026 23:02 Відповісти
+4
Це моральне убожество кілька років брехало, що Байден дав Україні зброю на 300 млрд. доларів і ще після цього припинив нам допомагати, а тепер сам просто віддає мзду Ірану, визнаючи його перемогу.
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17.06.2026 23:06 Відповісти
+3
Прекрасна угода, заплатите 300$ млрд. разом з жид.мі сіоністами!!!!!!
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17.06.2026 23:02 Відповісти
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Цугцванг (Частина 1)

https://defence-line.info/?author=2

Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados

https://defence-line.info/?p=16474
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17.06.2026 22:59 Відповісти
Це називається - повна перемога Ірану над обісраним рудим дегенератом.
Панове громадяни США, ви вже готові платити 300 млрд. доларів Ірану, через цього тупого аморального недоумка?
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17.06.2026 23:02 Відповісти
Прекрасна угода, заплатите 300$ млрд. разом з жид.мі сіоністами!!!!!!
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17.06.2026 23:02 Відповісти
Це моральне убожество кілька років брехало, що Байден дав Україні зброю на 300 млрд. доларів і ще після цього припинив нам допомагати, а тепер сам просто віддає мзду Ірану, визнаючи його перемогу.
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17.06.2026 23:06 Відповісти
Писець, руде чмо ще й на репарації рушникоголовим підписався Так опустить сша треба вчитись
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17.06.2026 23:07 Відповісти
У США, ознайомивши журналістів із меморандумом, ще раз підкреслили, що він ні до чого США не зобов'язує, і що виконання його пунктів залежатиме від того, як поведе себе Іран.

Крім того, щодо 300-мільярдного фонду вони сказали, що США не беруть на себе зобов'язання робити в нього внески: вони лише обіцяють разом із партнерами в регіоні розробити план відновлення та розвитку Ірану в обсязі мінімум 300 мільярдів доларів.
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17.06.2026 23:11 Відповісти
Від "знищу цілу цивілізацію" до "розвитку Ірану на 300 млрд"... Прям "геній" по укладанню угод! Премію йому!
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17.06.2026 23:12 Відповісти
до імпічменту можуть таки встигнути вручити премію.
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17.06.2026 23:18 Відповісти
ДАРВІНА!!!
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17.06.2026 23:26 Відповісти
"Фількіна грамота"....Нескінченні переговори без підписання остаточної угоди. Скоріше за все знову почнуться обміни ударами.
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17.06.2026 23:20 Відповісти
300 мільярдів платитиме США, чия це перемога?
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17.06.2026 23:22 Відповісти
300 млрд за півтони недозбагаченого урану. Скільки тоді трлн. в грошах (не кажучи в життях, територіях) коштував Нукес розбазарений кравчуком з кучмою.
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17.06.2026 23:22 Відповісти
Якби рудий гівнюк не був президентом, такого б ніколи не сталося.
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17.06.2026 23:24 Відповісти
Режим аятол та КСІР вистояв та укріпився, нарешті через 70 років з Ірану знімуть усі санкції, інвестують у економіку 300 млрд.$ під "чесне слово" припинення ядерної програми. При цьому, питання з Ізраілем та терористичними проксі Ірану лишаються у тому ж стані, що були до війни, країни Перської Затоки більше не вважають США надійним союзником, самі США повністю втрачають статус "світового гегемона" та позиції на Близькому Сході, Китай "потирає руки". Ну, така собі "перемога"...
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17.06.2026 23:43 Відповісти
 
 