ЗМІ оприлюднили текст меморандуму між США та Іраном

У США 17 червня оприлюднили текст документа, що оформлює домовленість про припинення бойових дій та подальші перемовини з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

Документ під назвою "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран" був опублікований після обурення тим, що його текст не був оприлюднений публічно.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передбачає меморандум

Високопоставлений посадовець адміністрації США зачитав документ із 14 пунктів, у якому викладено положення щодо відновлення доступу до Ормузької протоки, послаблення певних фінансових обмежень для Ірану та очікування щодо ядерної програми Ірану під час майбутніх переговорів.

"Це, по суті, угода, що дозволяє нам негайно відкрити Ормузьку протоку, зобов'язує іранців знищити ядерний пил, а потім дає нам можливість, якщо іранці покращать свою поведінку, зробити економічне та санкційне послаблення", - пише CNN.

Читайте: Трамп подякував Сі Цзіньпіну і Путіну за позицію щодо Ірану: "Полегшили нам ситуацію"

Пункти меморандуму

• Ісламська Республіка Іран та США разом зі своїми союзниками у нинішній війні оголошують про негайне та постійне припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван, та беруть на себе зобов’язання не вчиняти ворожих дій і утримуватися від застосування сили. Остаточна угода підтвердить це положення.

• Сторони зобов’язуються поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної та не втручатися у внутрішні справи.

• Сторони зобов’язуються вести переговори та досягти остаточної угоди протягом максимум 60 днів, з можливістю продовження за взаємною згодою.

• США після підписання скасовують морську блокаду та не перешкоджають Ірану, а протягом 30 днів повністю відновлюють судноплавство. Також США виводять свої сили з прилеглих районів протягом 30 днів після остаточної угоди.

• Іран забезпечує відновлення руху торговельних суден у Перській та Оманській затоках упродовж 30 днів до рівня довоєнного періоду та усуває технічні перешкоди й міни.

• США разом із регіональними партнерами розробляють план економічного розвитку Ірану на щонайменше 300 млрд доларів.

• США зобов’язуються скасувати всі санкції, включно з рішеннями ООН та МАГАТЕ, а також усі односторонні санкції.

• Іран підтверджує, що не вироблятиме ядерну зброю. Питання ядерної діяльності та збагаченого матеріалу буде врегульовано в остаточній угоді.

• До остаточної угоди зберігається статус-кво: Іран не змінює параметри ядерної програми, США не вводять нові санкції та не збільшують військову присутність.

• США дозволяють експорт іранської нафти, нафтопродуктів і супутніх послуг одразу після підписання документа.

• Заморожені активи Ірану поступово розблоковуються та стають доступними для використання за рішенням Центрального банку Ірану.

• Сторони створюють механізм реалізації майбутньої остаточної угоди.

• Після гарантій виконання ключових статей сторони починають переговори щодо решти положень.

• Остаточна угода буде затверджена резолюцією Ради Безпеки ООН і матиме обов’язкову силу.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть відновити удари по Ірану, якщо угода з Тегераном його не задовольнятиме.

Читайте також: Угода між США та Іраном передбачає створення інвестиційного фонду на $300 мільярдів, ‒ Reuters