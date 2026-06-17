Ормузский пролив не входит в зону ответственности НАТО, но Альянс готов помочь в случае необходимости, - Рютте

Вопрос обеспечения возобновления судоходства в Ормузском проливе не входит в компетенцию НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Альянс заявляет о готовности действовать в случае необходимости

"Это за пределами территории НАТО. Но у нас есть пример Великобритании и Франции, которые на национальном уровне координируют усилия", - сказал он в среду журналистам.

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Рютте напомнил, что ряд стран перебросил корабли на Ближний Восток для возможного участия в операциях по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что альянс "всегда готов помочь в случае необходимости".

Он напомнил, что европейские страны могли бы, например, помочь США в разминировании пролива.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, в ночь на понедельник США и Иран достигли соглашения, предусматривающего немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в частности в Ливане.

19 июня стороны должны подписать в Швейцарии меморандум о взаимопонимании, который, в частности, предусматривает открытие Ормузского пролива для транзита судов и прекращение морской блокады Ирана.

Мерц и Макрон уже заявили о готовности обеспечивать безопасность в Ормузском проливе.

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