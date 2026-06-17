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Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
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Мерц и Макрон заявили о готовности обеспечивать безопасность в Ормузском проливе

Ормуз будет разблокирован

Германия заявила о готовности принять участие в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке и уже направила несколько судов для разминирования Ормузского пролива.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

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Позиция Германии по поводу Ормузского пролива

"Мы всегда говорили, что готовы внести свой вклад. Более того, мы уже направили в регион первые катера и корабли для разминирования", - приводят его слова на саммите G7 западные СМИ.

Мерц отметил, что Германия готова содействовать миру на Ближнем Востоке, готова участвовать в усилиях по сохранению мира в регионе после того, как между Ираном и США было достигнуто промежуточное соглашение.

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Позиция Франции по поводу Ормузского пролива

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом также заявил, что Франция готова оперативно присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, в частности в рамках франко-британской международной военной миссии.

"Мы готовы уже завтра задействовать истребители, которые находятся на местах (в регионе. - Ред.) и которые смогут помогать миссиям по наблюдению, а в течение 48 часов развернуть фрегаты, а через два-три дня - авианосец с фрегатами, сопровождающими авианосную группу", - сказал Макрон.

Также французский президент отметил, что перед началом таких действий необходимо заручиться поддержкой США, Ирана и Омана как участников дипломатического процесса.

Читайте также: Трамп подтвердил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1628) Фридрих Мерц (447) Ормузский пролив (163)
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Топ комментарии
+2
до першого пострілу з Ірану ?
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17.06.2026 10:21 Ответить
+1
Трамп вболтав?
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17.06.2026 10:41 Ответить
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до першого пострілу з Ірану ?
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17.06.2026 10:21 Ответить
Сумніваюся що це ряджене псевдовійсько припливе без гарантій повної безпеки.
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17.06.2026 10:26 Ответить
То треба було довести Трампа до нервів щоб врешті погодитися з усіма його вимогами? Скачи враже як пан Сем скаже стосується не лише України але й цілого демократичного світу. Мовчу вже про бананові республіки
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17.06.2026 10:23 Ответить
причина одна-хто контролює протоку той диктуватиме всім іншим,просто бізнес на політиці....
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17.06.2026 10:30 Ответить
Набрались сміливості заявити саме тоді, коли вже не треба.
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17.06.2026 10:30 Ответить
а політичні девіденти посеред самого ес??вплине контроль на протокою на контроль над ес???думаю так...
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17.06.2026 10:32 Ответить
Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану Джерело: https://censor.net/ua/n4008757

1. Може все ж таки треба.
2. Може подякувати Макрону та Мерцу за те, що вони влазять в це гімно заради України, ні?
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17.06.2026 10:41 Ответить
А ще треба поцьомати нижче спини, за все, що роблять заради України і аж ніяк заради самих себе.
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17.06.2026 10:43 Ответить
це вже на ваш розсуд.
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17.06.2026 10:52 Ответить
Трамп вболтав?
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17.06.2026 10:41 Ответить
 
 