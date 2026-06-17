Мерц и Макрон заявили о готовности обеспечивать безопасность в Ормузском проливе

Германия заявила о готовности принять участие в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке и уже направила несколько судов для разминирования Ормузского пролива.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Германии по поводу Ормузского пролива

"Мы всегда говорили, что готовы внести свой вклад. Более того, мы уже направили в регион первые катера и корабли для разминирования", - приводят его слова на саммите G7 западные СМИ.

Мерц отметил, что Германия готова содействовать миру на Ближнем Востоке, готова участвовать в усилиях по сохранению мира в регионе после того, как между Ираном и США было достигнуто промежуточное соглашение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть упали до трехмесячного минимума на фоне надежд на открытие Ормузского пролива

Позиция Франции по поводу Ормузского пролива

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом также заявил, что Франция готова оперативно присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, в частности в рамках франко-британской международной военной миссии.

"Мы готовы уже завтра задействовать истребители, которые находятся на местах (в регионе. - Ред.) и которые смогут помогать миссиям по наблюдению, а в течение 48 часов развернуть фрегаты, а через два-три дня - авианосец с фрегатами, сопровождающими авианосную группу", - сказал Макрон.

Также французский президент отметил, что перед началом таких действий необходимо заручиться поддержкой США, Ирана и Омана как участников дипломатического процесса.

Читайте также: Трамп подтвердил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано