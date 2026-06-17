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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Мерц і Макрон заявили про готовність забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці

ормуз буде розблоковано

Німеччина заявила про готовність долучитися до забезпечення безпеки на Близькому Сході та вже відправила кілька суден для розмінування Ормузької протоки.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Позиція Німеччини щодо Ормузької протоки

"Ми завжди говорили, що готові зробити свій внесок. Більше того, ми вже направили в регіон перші катери та кораблі для розмінування", - наводять його слова на саміті G7 західні ЗМІ.

Мерц зазначив, що Німеччина готова сприяти миру на Близькому Сході, готова брати участь у зусиллях щодо збереження миру в регіоні після того, як між Іраном і США було досягнуто проміжної угоди.

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Позиція Франції щодо Ормузької протоки

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом також заявив, що Франція готова оперативно долучитися до гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, зокрема в рамках франко-британської міжнародної військової місії.

"Ми готові вже завтра задіяти винищувачі, які перебувають на місцях (у регіоні. - Ред.) і які зможуть допомагати місіям зі спостереження, а протягом 48 годин розгорнути фрегати, а через два-три дні – авіаносець із фрегатами, що супроводжують авіаносну групу", - сказав Макрон.

Також французький президент зазначив, що перед початком таких дій потрібно заручитися підтримкою США, Ірану та Оману як учасників дипломатичного процесу.

Також читайте: Трамп підтвердив, що мирна угода з Іраном вже підписана

Автор: 

Макрон Емманюель (1781) Мерц Фрідріх (456) Ормузька протока (207)
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Топ коментарі
+2
до першого пострілу з Ірану ?
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17.06.2026 10:21 Відповісти
+1
Трамп вболтав?
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17.06.2026 10:41 Відповісти
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до першого пострілу з Ірану ?
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17.06.2026 10:21 Відповісти
Сумніваюся що це ряджене псевдовійсько припливе без гарантій повної безпеки.
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17.06.2026 10:26 Відповісти
То треба було довести Трампа до нервів щоб врешті погодитися з усіма його вимогами? Скачи враже як пан Сем скаже стосується не лише України але й цілого демократичного світу. Мовчу вже про бананові республіки
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17.06.2026 10:23 Відповісти
причина одна-хто контролює протоку той диктуватиме всім іншим,просто бізнес на політиці....
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17.06.2026 10:30 Відповісти
Набрались сміливості заявити саме тоді, коли вже не треба.
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17.06.2026 10:30 Відповісти
а політичні девіденти посеред самого ес??вплине контроль на протокою на контроль над ес???думаю так...
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17.06.2026 10:32 Відповісти
Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану Джерело: https://censor.net/ua/n4008757

1. Може все ж таки треба.
2. Може подякувати Макрону та Мерцу за те, що вони влазять в це гімно заради України, ні?
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17.06.2026 10:41 Відповісти
А ще треба поцьомати нижче спини, за все, що роблять заради України і аж ніяк заради самих себе.
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17.06.2026 10:43 Відповісти
це вже на ваш розсуд.
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17.06.2026 10:52 Відповісти
Трамп вболтав?
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17.06.2026 10:41 Відповісти
 
 