Мерц і Макрон заявили про готовність забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці

Німеччина заявила про готовність долучитися до забезпечення безпеки на Близькому Сході та вже відправила кілька суден для розмінування Ормузької протоки.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Позиція Німеччини щодо Ормузької протоки

"Ми завжди говорили, що готові зробити свій внесок. Більше того, ми вже направили в регіон перші катери та кораблі для розмінування", - наводять його слова на саміті G7 західні ЗМІ.

Мерц зазначив, що Німеччина готова сприяти миру на Близькому Сході, готова брати участь у зусиллях щодо збереження миру в регіоні після того, як між Іраном і США було досягнуто проміжної угоди.

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Позиція Франції щодо Ормузької протоки

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом також заявив, що Франція готова оперативно долучитися до гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, зокрема в рамках франко-британської міжнародної військової місії.

"Ми готові вже завтра задіяти винищувачі, які перебувають на місцях (у регіоні. - Ред.) і які зможуть допомагати місіям зі спостереження, а протягом 48 годин розгорнути фрегати, а через два-три дні – авіаносець із фрегатами, що супроводжують авіаносну групу", - сказав Макрон.

Також французький президент зазначив, що перед початком таких дій потрібно заручитися підтримкою США, Ірану та Оману як учасників дипломатичного процесу.

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