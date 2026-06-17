Ормузька протока не входить до зони відповідальності НАТО, але Альянс готовий допомогти за потреби, - Рютте
Питання забезпечення відновлення судноплавства в Ормузькій протоці не належить до компетенції НАТО.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Альянс заявляє про готовність діяти за потреби
"Це поза територією НАТО. Але у нас є приклад Великої Британії та Франції, які на національному рівні координують зусилля", - сказав він у середу журналістам.
Рютте нагадав, що низка країн перекинула кораблі до Близького Сходу для можливої участі в операціях із відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
Генеральний секретар НАТО додав, що альянс "завжди готовий допомогти за потреби".
Він нагадав, що європейські країни могли б, наприклад, допомогти США у розмінуванні протоки.
Що передувало?
- Як повідомлялося, у ніч на понеділок США та Іран досягли угоди, що передбачає негайне припинення бойових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані.
- 19 червня сторони мають підписати у Швейцарії меморандум про взаєморозуміння, який, зокрема, передбачає відкриття Ормузької протоки для транзиту суден та припинення морської блокади Ірану.
- Мерц і Макрон вже заявили про готовність забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці.
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Vasiliy
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