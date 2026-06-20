Іран знову закрив Ормузьку протоку

Військове керівництво Ірану вчергове заявило про закриття Ормузької протоки через порушення угоди Сполученими Штатами.

Про це повідомляє TasnimNews, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, в Ірані заявили, що США нібито порушили перший пункт меморандуму про припинення війни між країнами, який припиняв бойові дії.

Крім того, зазначається, що такий крок є відповіддю на удари Ізраїлю по Лівану та продовження окупації його півдня.

"Ормузька протока буде закрита для судноплавства", - йдеться в повідомленні.

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Подальші заходи

"Слід зазначити, що цей перший крок є відповіддю на порушення угоди з боку ворога, і якщо агресія триватиме, будуть заплановані та вжиті подальші заходи, щоб змусити ворога дотримуватися своїх зобов'язань", - заявило військове керівництво Ірану.

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Що передувало