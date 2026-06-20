Іран знову закрив Ормузьку протоку
Військове керівництво Ірану вчергове заявило про закриття Ормузької протоки через порушення угоди Сполученими Штатами.
Про це повідомляє TasnimNews, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, в Ірані заявили, що США нібито порушили перший пункт меморандуму про припинення війни між країнами, який припиняв бойові дії.
Крім того, зазначається, що такий крок є відповіддю на удари Ізраїлю по Лівану та продовження окупації його півдня.
"Ормузька протока буде закрита для судноплавства", - йдеться в повідомленні.
Подальші заходи
"Слід зазначити, що цей перший крок є відповіддю на порушення угоди з боку ворога, і якщо агресія триватиме, будуть заплановані та вжиті подальші заходи, щоб змусити ворога дотримуватися своїх зобов'язань", - заявило військове керівництво Ірану.
Що передувало
- Нагадаємо,
США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.
- 18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.
- Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль