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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран знову закрив Ормузьку протоку

Іран закрив Ормузьку протоку

Військове керівництво Ірану вчергове заявило про закриття Ормузької протоки через порушення угоди Сполученими Штатами.

Про це повідомляє TasnimNews, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, в Ірані заявили, що США нібито порушили перший пункт меморандуму про припинення війни між країнами, який припиняв бойові дії.

Крім того, зазначається, що такий крок є відповіддю на удари Ізраїлю по Лівану та продовження окупації його півдня.

"Ормузька протока буде закрита для судноплавства", - йдеться в повідомленні.

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Подальші заходи

"Слід зазначити, що цей перший крок є відповіддю на порушення угоди з боку ворога, і якщо агресія триватиме, будуть заплановані та вжиті подальші заходи, щоб змусити ворога дотримуватися своїх зобов'язань", - заявило військове керівництво Ірану.

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Що передувало

  • Нагадаємо,

    США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

  • 18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.
  • Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.

Автор: 

Іран (3532) США (26804) Ормузька протока (213)
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Топ коментарі
+27
чудова перемога відміняється.
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20.06.2026 17:53 Відповісти
+12
Ці гойдалки триватимуть ще довго... А були б мізки у рудого - цього можна було уникнути.
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20.06.2026 17:58 Відповісти
+11
Протока Мебіуса...
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20.06.2026 17:56 Відповісти

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