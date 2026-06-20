США та Іран проведуть 21 червня технічні переговори у Швейцарії, - МЗС Пакистану

У неділю, 21 червня, у Швейцарії відбудуться переговори між США та Іраном.

Про це в соцмережі Х повідомило МЗС Пакистану, інформує Цензор.НЕТ.

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Відбудуться технічні перемовини

У пакистанському міністерстві зазначили, що "перемовини на технічному рівні" мають відбутися на швейцарському гірському курорті Бюргершток, а в обговореннях у ролі посередників візьмуть участь представники Пакистану та Катару.

"Пакистан продовжує сприяти цьому процесу в ролі посередника з метою просування домовленостей, досягнутих у рамках Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння", - сказано в дописі.

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Венс вирушить до Швейцарії, Віткофф і Кушнер - вже там

Своєю чергою телеканал CNN з посиланням на америкаського посадовця повідомив, що віцепрезидент Джей Ді Венс сьогодні 20 червня вирушить до Швейцарії.

Тим часом спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер вже перебувають на місці. Вони займаються технічними аспектами переговорів, "які були поставлені під сумнів через постійні бойові дії між ізраїльськими військами та "Хезболлою" в Лівані".

"Ми сплануємо переговори, коли прибудуть представники іранського уряду, а також урядів Катару та Пакистану. Це може статися вже завтра, але такі речі завжди трохи змінюються", - сказав Венс в інтерв’ю Fox News.

Він додав, що плани його поїздки, які змінилися за останній тиждень, це "делікатний координаційний танець", де необхідно враховувати "дипломатичні протоколи".

Що передувало

Нагадаємо, США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.

Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.

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