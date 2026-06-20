Віткофф проведе у Швейцарії переговори з Іраном щодо майбутньої мирної угоди, - CNN
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф вирушає до Швейцарії, де планує провести переговори з іранською стороною щодо параметрів майбутньої мирної угоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця.
Що кажуть джерела?
"Очікується також, що зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер приєднається", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо можливих перемовин на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше Трамп закликав до повного припинення вогню на Близькому Сході та заявив, що США віддані миру.
Топ коментарі
+2 Oleksandr Yur
показати весь коментар20.06.2026 10:41 Відповісти Посилання
+1 Nub Nubov #586380
показати весь коментар20.06.2026 10:41 Відповісти Посилання
+1 Spirit #618058
показати весь коментар20.06.2026 10:43 Відповісти Посилання
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