Віткофф проведе у Швейцарії переговори з Іраном щодо майбутньої мирної угоди, - CNN

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф вирушає до Швейцарії, де планує провести переговори з іранською стороною щодо параметрів майбутньої мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця.

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Що кажуть джерела?

"Очікується також, що зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер приєднається", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо можливих перемовин на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше Трамп закликав до повного припинення вогню на Близькому Сході та заявив, що США віддані миру.

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