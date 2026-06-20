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Новини Переговори США та Ірану
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Віткофф проведе у Швейцарії переговори з Іраном щодо майбутньої мирної угоди, - CNN

Іран заявив, що може вийти з режиму припинення вогню

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф вирушає до Швейцарії, де планує провести переговори з іранською стороною щодо параметрів майбутньої мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця.

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Що кажуть джерела?

"Очікується також, що зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер приєднається", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо можливих перемовин на цю мить не відомо.

Читайте: Угода між США та Іраном передбачає створення інвестиційного фонду на $300 мільярдів, ‒ Reuters

Що передувало?

Раніше Трамп закликав до повного припинення вогню на Близькому Сході та заявив, що США віддані миру.

Також читайте: Ціни на золото пішли вгору після досягнення мирної угоди між США та Іраном

Автор: 

Іран (3532) США (26804) Швейцарія (938) Віткофф Стів (320)
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Топ коментарі
+2
Тфу ти. Знову толку ніякого
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20.06.2026 10:41 Відповісти
+1
Трамп вже підписав. Яка ще мирна угода?
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20.06.2026 10:41 Відповісти
+1
Вітьков кожній сраці затичка. Знаний трампонівський "профі". *****, яке все таки ганебне кодло зараз при владі в США.
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20.06.2026 10:43 Відповісти

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